Beaucoup de Boucherville dans « Chaos »

Il y a beaucoup de « Boucherville » dans la nouvelle télésérie « Chaos » présentée sur les ondes de TVA.

Ce suspense psychologique a d’abord germé dans la tête de Josélito Michaud, un résident de Boucherville. Il a travaillé à la rédaction du scénario durant deux ans avant que la série soit portée sur le petit écran.

Elle raconte l’histoire de plusieurs jeunes adultes et de leur entourage, dont la vie bascule littéralement lorsqu’une tragédie survient durant le concert de leur idole, à Montréal.

« La série CHAOS est le projet le plus important de ma vie. Il m’aura enseigné les plus grandes leçons et il m’aura aussi comblé au plus haut point », avoue Josélito Michaud sur sa page Facebook.

La musique occupe une place primordiale tout au long de la série. On voit notamment la pianiste et Bouchervilloise Lysandre Ménard. Elle joue le rôle d’Eugénie, une jeune artiste très affectée par ce tragique événement, et interprète la musique de Daniel Bélanger.

L’artiste de 28 ans s’est précédemment illustrée au grand écran dans le film la Passion d’Augustine. Elle a commencé à étudier le piano à l’âge de 5ans. Elle est bachelière en musique du Conservatoire de musique de Montréal et effectue présentement une maîtrise à la Royal Academy of Music, à Londres.

Plus d’un million de personnes ont regardé le premier épisode, et ça continue. Il reste sept épisodes à voir.