Une équipe du Club de soccer de Boucherville remporte le championnat provincial

L’équipe senior M AAA du Club de soccer Boucherville s’illustre sur la scène provinciale en remportant le championnat LSEQ, une ligue de classe AAA du Québec. Elle a disputé 11 matchs à domicile et sur la route et a réussi à maintenir une fiche presque parfaite avec 10 victoires, 1 match nul et aucune défaite. Cumulant 31 points au classement, l’entraîneur en chef, Vincent Orsida, a de quoi être fier.

Les joueurs ont fait preuve de confiance et de détermination tout au long de la saison. Soutenus par tout le club, ils se sont dépassés et ont travaillé fort pour garder une vitesse de croisière qui aura surpris toutes les équipes de la ligue. Même en tirant de l’arrière lors des matchs de saison, le 11 partant a toujours su faire preuve d’adversité et terminer gagnant du match, au bonheur de tous leurs supporteurs.

Le 4 septembre dernier, une date à ne pas oublier

C’est lors du long congé de la fête du Travail que l’équipe première a disputé son dernier match, celui-ci était décisif pour désigner les grands gagnants du championnat LSEQ. La troupe de Vincent Orsida affrontait une équipe de Québec, le Royal de Beauport.

N’ayant pas le droit à l’erreur pour maintenir une fiche sans défaite, le 11 partant a su se tenir debout et sortir une performance sensationnelle. C’est 3 joueurs du CSB qui ont permis d’afficher la marque de 3-0 au compteur. Grâce à une détermination marquée tout au long de la saison, cette équipe sort gagnante pour la toute première fois d’un championnat provincial.

La saison en chiffres

Félicitations aux champions de la LSEQ qui ont su se démarquer avec une fiche quasi parfaite, soit 10 victoires, 5 blanchissages, aucune défaite, 31 points au classement, 24 buts pour et 8 buts contre. Une saison qui en a impressionné plus d’un!

Tous les membres du Club de soccer Boucherville soulignent les efforts et la réussite de ces joueurs. Par leur persévérance, ils inspirent les jeunes et moins jeunes du club.

Le Club de soccer Boucherville est fier de voir une de ses équipes briller au niveau provincial.