Sainte-Julie honore des aînés qui ont contribué à la vitalité de leur communauté

La Ville de Sainte-Julie a tenu à remercier publiquement des personnes qui se sont distinguées au fil des ans par leur contribution soutenue à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité.

Dans son Mot de la mairesse adressé au lendemain de l’assemblée publique tenue le 14 septembre dernier, Suzanne Roy a tenu à souligner leur engagement qui n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur.

« Vous savez à quel point le bénévolat est important dans une communauté. C’est pourquoi chaque année, la Ville souligne l’apport de plusieurs personnes aînées qui ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, offerte pour souligner l’implication de citoyens qui ont démontré un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a eu des répercussions positives sur la communauté. »

« Je félicite donc Dominique Bérard, Raymond Berthiaume, Réginald Boucher, Marie-Rose Boulanger (Proulx), Raymond Gendron, Michel Haineault, Denis Houle, Hélène Michaud (Laprise), Lucille Morin Babeux, Jean-Luc Proulx et Gaston Veilleux pour leur implication. »

Les récipiendaires

Dominique Bérard, membre du Club Lions de Sainte-Julie depuis 2007, coordonne notamment l’organisation de la Soirée vins et fromages au profit de la Maison Victor-Gadbois qui offre des soins palliatifs gratuits à des personnes atteintes du cancer. Son implication se révèle un atout de taille, entre autres pour les patients qui peuvent profiter de soins en fin de vie.

Raymond Berthiaume, qui répond présent chaque fois qu’on fait appel à lui, a animé au fil des ans plusieurs activités offertes aux membres du club FADOQ de Sainte-Julie, au grand bonheur des participants qui peuvent ainsi se distraire et socialiser.

Réginald Boucher est soucieux du bien-être de ses concitoyens. Il s’est impliqué pendant cinq ans à la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie dont la mission est de soutenir les familles démunies. Il participe maintenant à la popote roulante, service offert par le centre d’action bénévole L’Envolée aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie, en convalescence ou handicapées.

Marie-Rose Boulanger s’est impliquée de nombreuses années au profit de la communauté. Cette dame qui adore le contact avec les personnes aînées a travaillé bénévolement au Centre d’hébergement de Montarville pendant 23 ans. Son engagement s’est poursuivi à la Maison de l’Entraide, à L’Envolée et finalement au club FADOQ, trois organismes de Sainte-Julie.

Raymond Gendron a contribué au mieux-être de la population julievilloise en participant à la popote roulante, service offert par le centre d’action bénévole L’Envolée, et à la distribution de denrées à la Maison de l’Entraide, organisme qui organise notamment la Guignolée sur le territoire de Sainte-Julie.

Michel Haineault supervise certaines activités au club FADOQ qui permettent aux personnes aînées de se distraire et de socialiser. Il a notamment popularisé le crib auprès des membres. Depuis janvier 2019, M. Haineault collabore à l’élaboration des repas offerts par le Groupe amical afin de favoriser des rencontres divertissantes et enrichissantes.

Denis Houle participe à la vie communautaire julievilloise depuis fort longtemps. Il s’est impliqué au sein du club FADOQ local, notamment en tant que secrétaire, président et organisateur de nombreuses activités. Son intérêt pour les personnes âgées l’a aussi amené à joindre le comité de la Ville de Sainte-Julie en vue d’adhérer à la démarche Municipalité amie des aînés.

Hélène Michaud Laprise s’est dévouée pour les plus démunis. Elle a offert durant 23 ans son temps à la Maison de l’Entraide qui vient en aide aux personnes défavorisées de la région. Et depuis plus de 15 ans, elle œuvre pour l’organisme julievillois Partajoie qui offre de la nourriture aux personnes dans le besoin.

Lucille Morin Babeux adore les enfants et cumule plusieurs années de bénévolat auprès des tout-petits, des adolescents et des jeunes familles. Cette éternelle optimiste a œuvré au sein du Corps de cadets 3014 régional Marguerite-D’Youville et continue de s’impliquer au centre d’action bénévole L’Envolée et au carrefour familial de Sainte-Julie.

Jean-Luc Proulx est membre du Club FADOQ depuis une vingtaine d’années. Il a été président du Club de pétanque Sainte-Julie durant dix ans. Ce Julievillois qui aime le public et rendre service a aussi été bénévole lors des collectes de sang annuelles de la mairesse, des tournois de golf-bénéfice de la mairesse, des cliniques de vaccination et de la messe des aînés et de la fête de la famille. M. Proulx est également membre de la chorale de la paroisse Saint-François d’Assise.

Gaston Veilleux a à cœur le bien-être de tous et œuvre depuis plus de dix ans à la Maison de l’Entraide. M. Veilleux participe entre autres à la Guignolée et au service d’aide alimentaire supervisés par l’organisme. Le retraité siège également au conseil d’administration de l’organisation.

(Source : Ville de Sainte-Julie)