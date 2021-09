Maître d’œuvre de la Maison du bénévolat: le Centre d’action bénévole de Boucherville reçoit le prix Pierre-Boucher

Pour l’ensemble de ses services d’aide qui se sont avérés plus qu’essentiels durant la pandémie, mais surtout pour le travail exceptionnel accompli durant plus de quatre années pour la concrétisation de la Maison du bénévolat, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) a reçu le prix Pierre-Boucher. Cette distinction, la plus élevée du programme de l’Ordre du mérite de Boucherville, a été remise le 13 septembre dernier par le conseil municipal.

Durant la crise sanitaire, le CABB a joué un rôle de premier plan au sein de la communauté. Il s’est mobilisé plus que jamais afin d’offrir de l’aide à des clientèles vulnérables. Au même moment, le CABB procédait à la rénovation de l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys pour en faire la Maison du bénévolat de Boucherville. Celle-ci accueille sous son toit depuis l’automne dernier quatre autres organismes communautaires, soit les Chevaliers de Colomb, le Comité d’entraide de Boucherville, les Filles d’Isabelle de Boucherville et le CABB.

« Le prix Pierre-Boucher témoigne de notre reconnaissance envers tous ceux et celles qui œuvrent pour le mieux-être de la population. En mon nom personnel, en celui des membres du conseil municipal et au nom de la population de Boucherville, je remercie très sincèrement les bénévoles, les employés ainsi que tous les administrateurs du CABB, dont le président en 2020, Michel Loignon, pour le leadership et la belle réussite de ce projet rassembleur », a déclaré le maire Jean Martel.

« Nous avons tenu à souligner le travail exceptionnel fait par le CABB en lui remettant le prix Pierre-Boucher. La Maison du bénévolat est un projet rassembleur et mobilisateur! », a pour sa part mentionné Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite.

« Après quatre ans de travail acharné avec les organismes et les bailleurs de fonds, puis la construction et l’aménagement, je suis extrêmement fière d’avoir réalisé l’implantation d’une maison du bénévolat à Boucherville avec l’aide de mon équipe exceptionnelle de travail au CABB, de notre conseil d’administration et de nos organismes partenaires », a exprimé la directrice générale du CABB, Christine Sparrow. « Maintenant, quatre organismes sont regroupés sous un même toit, partageant les ressources et ayant la mission commune de soutenir les Bouchervillois vulnérables ou à risque de le devenir. »