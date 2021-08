Sainte-Julie exigera le passeport vaccinal dans la majorité de ses activités à compter du 1er septembre

À la suite des plus récentes annonces gouvernementales sur l’implantation du passeport vaccinal, la Ville de Sainte-Julie annonce qu’à compter du 1er septembre, celui-ci sera requis dans la majorité de ses événements et activités pour les personnes de 13 ans ou plus.



Le passeport vaccinal COVID-19 est un outil officiel et gratuit attestant qu’une personne est adéquatement protégée contre la COVID-19. Il permet aux personnes adéquatement protégées ou qui ont une contre-indication clinique à la vaccination contre la COVID-19 d’accéder à certains lieux et de pratiquer certaines activités non essentielles où le risque de transmission entre personnes est élevé.



« Le passeport vaccinal nous permettra de poursuivre nos activités en toute sécurité. Je rappelle aux citoyens qu’il est toujours possible d’obtenir sa première et sa deuxième dose de vaccin en prenant rendez-vous sur le site du gouvernement du Québec ou en allant à une clinique de vaccination sans rendez-vous, comme celle qui sera offerte devant le 1951, rue Nobel à Sainte-Julie le 1er septembre prochain », a précisé la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.

Événement et activités où le passeport vaccinal sera requis



La Ville de Sainte-Julie et ses organismes partenaires exigeront le passeport vaccinal dans la majorité des activités qui se déroulent dans les installations municipales et celles des organismes affiliés, comme le CCSSJ. Il sera aussi requis dans les événements qui regroupent plus de 50 personnes, comme la Journée de la famille, Grandir avec mon arbre, Jog ma ville, etc. La liste complète des lieux où il est requis se trouve sur le site du gouvernement du Québec. De plus, la Ville publiera la liste de toutes les activités où il sera requis sur son site Web au courant de la semaine prochaine.



Les citoyens qui se présenteront à un lieu où le passeport vaccinal est demandé devront fournir leur preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR ainsi qu’une preuve d’identité avec photo. La preuve de vaccination peut être présentée sous un format papier, sous un format PDF sur appareil mobile et à partir de l’application VaxiCode pouvant être télécharger sur les appareils mobiles.