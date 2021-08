Le 30 km des rives de Boucherville est de retour au calendrier des événements sportifs. Il se tiendra le 12 septembre prochain. Le fleuve Saint-Laurent servira de décor aux coureurs.

La décision de tenir l’événement a été prise que tout récemment, soit au début du mois d’août, indique Éric Fleury des Courses thématiques et organisateur en chef de l’événement.

Les participants pourront choisir entre les parcours de 1 km, de 5 km, de 10 km, de 15 km et de 30 km. Les trois dernières épreuves sont les favorites, car elles permettent aux coureurs de s’entraîner en vue des grands marathons ou demi-marathons.

Les inscriptions sont ouvertes et déjà, on en compte quelque 1000. Les athlètes qui désirent prendre part à l’une des courses doivent s’inscrire rapidement, puisque le nombre est limité à 1500 en raison des mesures sanitaires. Le port du masque sera exigé à l’arrivée, mais il pourra être retiré durant les courses. Des stations de désinfectant pour les mains seront accessibles.

« Nous allons gérer l’achalandage et allons accueillir un nombre maximal de 250 personnes par catégorie. Pour le 30 km, l’épreuve la plus populaire, nous organiserons même trois départs. »

Le départ des coureurs aura lieu à l’intersection des boulevards Marie-Victorin et de Montarville. Selon les catégories, des coureurs se rendront jusqu’aux limites de Varennes.

Inscriptions : www.coursesthematiques.com