Avec le Bloc québécois, les bottines suivent les babines!

Le député sortant et candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait état, dans le cadre d’une activité pour le moins originale tenue le 24 août dernier au parc de la Cité, à Saint-Hubert, du bilan de sa formation politique. «Avec le Bloc Québécois, nos concitoyennes et concitoyens peuvent avoir l’assurance que les bottines suivent toujours les babines! On fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait! Nous ne pouvons cependant en dire autant des autres formations politiques fédérales… Pour nous, l’étalon est TOUJOURS le Québec; si c’est bon pour le Québec, peu importe qui en est l’auteur, on appuie la proposition — ou on la met nous-mêmes de l’avant! Dans le cas contraire, tous savent qu’ils trouveront le Bloc Québécois sur leur passage…», a déclaré M. Bergeron, symboliquement chaussé pour l’occasion, ainsi que toutes les personnes qui l’accompagnaient, de… bottines.



Au cours du bref mandat de moins de deux ans interrompu par le déclenchement inopiné de ces élections, le Bloc Québécois a fait des gains pouvant être qualifiés d’historiques à Ottawa. «Autant la précédente session parlementaire avait révélé de nombreuses urgences ayant permis de mettre en lumière l’apport constructif du Bloc Québécois, autant celle que nous venons de clôturer aura été marquée par des gains majeurs pour le Québec. Nous étions prêts à poursuivre sur cette lancées, mais le gouvernement libéral, probablement préoccupé par cette excellente performance de la part du Bloc Québécois, a décidé de couper court et de provoquer le déclenchement de ces élections inutiles, coûteuses et irresponsables en plein été et en pleine 4e vague de la pandémie de COVID-19», de renchérir le député sortant de Montarville.



«Force est de reconnaître que, cette fois encore, les libéraux de Justin Trudeau se sont davantage préoccupés de leurs propres intérêts partisans, plutôt que des intérêts de la population. À preuve, la candidate libérale dans Montarville s’est employée à faire du pointage et à prévoir le placement de ses pancartes dans la circonscription, et ce, avant même que la campagne ne soit déclenchée! C’est dire à quel point les libéraux sont déconnectés des véritables préoccupations de la population… Et c’est sans compter que, depuis le début de la saison estivale, Justin Trudeau continue d’abuser de la carte de crédit de l’État à son propre compte, refilant la facture salée à nos enfants et petits-enfants», déplore le candidat du Bloc Québécois dans Montarville.



Le Bloc Québécois fait des gains en matière de protection de la langue française… mais…



Dans un vote historique initié par le Bloc Québécois, la Chambre des communes a pris acte du fait que le Québec inscrira dans la constitution canadienne que les Québécoises et les Québécois forment une nation, dont le français est la seule langue officielle et commune. La Chambre, à l’exception des libéraux, s’est également prononcée en faveur de l’application de la Loi 101 aux entreprises de compétence fédérale, proposition qui est morte au feuilleton en raison du déclenchement de l’élection…



«Preuve additionnelle que les professions de foi des libéraux en faveur du français n’étaient que du vent, Justin Trudeau a nommé une gouverneure générale qui ne peut s’exprimer dans la langue de Molière… Sous un couvert d’ouverture aux Premières Nations, cette nomination a mis en lumière le caractère indécrottablement britannique de cette institution vétuste, révélant une nouvelle fois aux francophones qu’ils constituent des citoyens de deuxième classe dans ce pays», a vivement dénoncé Stéphane Bergeron.



Le Bloc Québécois fait des gains en matière de soutien aux aînés et aux personnes atteintes de maladie graves… mais…



Le Bloc Québécois est aussi parvenu à convaincre la Chambre de la nécessité de mieux soutenir les personnes les plus vulnérables, dont les aînés et les personnes atteintes de maladies graves, mais, cette fois encore, sans le soutien des libéraux, qui ont de nouveau coupé court avec le déclenchement des présentes élections…



«Il était déjà odieux que les libéraux divisent les aînés en deux catégories, les ‘‘jeunes’’ aînés et les ‘‘vieux’’, privant les premiers de toute bonification de leur pension de vieillesse, mais aussi de ne pas reconnaître que la période de temps requise pour se rétablir d’une maladie grave est en moyenne de 37 semaines. Le Bloc Québécois avait donc proposé de faire passer la période de couverture de l’assurance emploi de 15 à 50 semaines en cas de maladie grave, mais les libéraux, encore une fois, voulaient avoir le dernier mot avec leur propre proposition à l’effet de limiter la hausse à 26 semaines. Devant la perspective de voir le projet de loi du Bloc Québécois être adopté, ils ont donc préféré déclencher des élections… Ce faisant, ils laissent en plan nombre de malades qui font face à une situation de précarité financière génératrice d’anxiété. Quant aux aînés, les légères bonifications financières promises, dont le versement unique d’une somme de 500$ en pleine période électorale, sont non seulement inéquitables pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, mais elles se révèlent inadéquates pour permettre de faire face à la perte du pouvoir d’achat générée par la conjonction de revenus fixes et des augmentations récurrentes du coût de la vie», de poursuivre M. Bergeron.



Le Bloc Québécois fait des gains au chapitre de la gestion de la pandémie et de la relance… mais…



À maintes reprises, le Bloc Québécois est intervenu afin de corriger les nombreuses lacunes dans la gestion de la crise sanitaire. «Nous avons proposé et obtenu le déploiement de mesures de soutien aux individus et aux entreprises, mesures que le gouvernement s’est malheureusement gardé de baliser. Nous avons mis en lumière la détestable propension des libéraux à profiter de l’urgence sanitaire et des importants déboursés fédéraux pour faire preuve de largesse, au passage, à l’endroit d’amis du régime. On pense notamment au scandale WE Charity, qui a fait couler beaucoup d’encre. Il était déjà insolite de mettre sur pied un programme extrêmement généreux destiné à rémunérer des bénévoles, mais ce l’était d’autant plus qu’on procédait sans appel d’offre, au profit d’un organisme qu’on savait proche du clan Trudeau, moyennant des frais de gestion de l’ordre de plusieurs millions de dollars. Parallèlement, ce même gouvernement, qui voyait bien que le système de santé du Québec et des provinces, dont on a alors pu mesurer les limites, avait peine à faire face aux effets de la pandémie, s’est obstinément refusé, contre toute attente, à augmenter les transferts en santé», tonne le député sortant de Montarville.



Afin de limiter la propagation du virus au Canada, le Bloc Québécois a aussi proposé 22 mesures visant à mieux contrôler les points d’entrée aux frontières, sans qu’il soit nécessaire d’enquiquiner inutilement les personnes ayant voyagé pour des motifs essentiels ou qui s’étaient fait dûment vacciner. «Je suis moi-même intervenu à plusieurs reprises pour faire en sorte que le gouvernement fédéral ferme rapidement les frontières, afin de contenir la propagation du virus et de ses variants les plus problématiques. Malheureusement, il se sera un peu traîné les pieds, avec les résultats qu’on connaît…», a-t-il ajouté.



«Plus que jamais, malgré le contexte difficile entourant la pandémie, le Bloc Québécois a fait la démonstration de sa pertinence. Il est demeuré en phase avec les préoccupations et attentes de la population québécoise, ainsi qu’à la hauteur de la confiance et des espoirs qu’elle a placés en lui. Il aura contribué à faire en sorte que le Québec puisse passer à travers cette crise et soit prêt à rebondir. Les Québécoises et Québécois ne sont donc pas sans savoir que, s’ils ont toujours pu compter sur le Bloc Québécois aux heures les plus sombres de la pandémie, ils pourront le retrouver, fidèle au poste et prêt à continuer à défendre leurs intérêts!», de conclure Stéphane Bergeron.