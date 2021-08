La bibliothèque de Sainte-Julie présente l’exposition Le radeau des cimes de l’artiste Isabelle Grondin

La bibliothèque de Sainte-Julie présente l’exposition intitulée Le radeau des cimes de l’artiste de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Isabelle Grondin, du 16 août au 17 septembre 2021.



L’exposition est composée d’une dizaine de tableaux figuratifs faits aux bâtons à l’huile et acrylique. Sur la toile, la ligne large, unique et définitive fait naître une composition d’où émane une grande stabilité. La couleur habite et fait chanter les motifs stylisés, simplifiés, voir monumentaux, suggérant des atmosphères et des émotions liés à l’intimité, la résistance et la résilience.



Construit autour de l’univers féminin, les tableaux s’inspirent de l’intimité et du quotidien. Moments de répit, d’attente, de réflexion; il découle de ces univers une grande sérénité teintée de douceur donnant vie à un monde pacifié.

C’est à voir!



Bibliothèque de Sainte-Julie

1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 0A3

Info : 450 922-7115 poste 7244