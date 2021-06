Les navettes Fleuve à vélo sont de retour à Varennes

Les mairesses de Repentigny et de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, mesdames Chantal Deschamps et Caroline Bourgeois, ainsi que le maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, sont heureux d’annoncer le retour du projet Fleuve à vélo, une navette fluviale interrives qui sera en service du 28 juin au 27 août 2021.



Les trois villes se sont unies afin d’offrir ce service aux citoyens de leurs municipalités. Avec ce projet, les citoyens peuvent découvrir les beautés du fleuve Saint-Laurent tout en explorant les municipalités environnantes en empruntant les réseaux cyclables.



« Le projet Fleuve à vélo s’intègre parfaitement à la volonté de l’arrondissement de donner davantage l’accès à l’eau à ses résidents », a déclaré la mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, madame Caroline Bourgeois. « Je suis fière que l’arrondissement participe à cette initiative qui permet aux citoyens de profiter du magnifique décor que le fleuve Saint-Laurent a à offrir », s’est-elle exprimée. « Cette collaboration entre Repentigny, Varennes et RDP-PAT permet chaque année à de nombreux visiteurs de découvrir de nouveaux attraits et commerçants locaux tout en se baladant à vélo », a complété la mairesse.



« Je suis très heureuse que les navettes fluviales soient de retour avec une offre bonifiée cet été. Grâce à ce projet, les excursionnistes peuvent découvrir toute la splendeur du fleuve Saint-Laurent et explorer les attraits exceptionnels et uniques de nos villes à partir du réseau cyclable. Les cyclistes peuvent profiter des 82,6 km de réseau cyclable pour parcourir le territoire, alors que les piétons, dès leur sortie du bateau, se trouvent à proximité du parc-plage, de la pittoresque Île Lebel, du centre-ville animé et de l’Espace culturel avec le nouveau Théâtre Alphonse-Desjardins. Nous avons hâte de vous accueillir! » a déclaré madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.



« Je suis ravi que cette initiative, qui fait de plus en plus d’adeptes annuellement, soit de retour cette saison. Nous invitons la population à venir découvrir le fleuve et jeter un regard sur les magnifiques vues qu’offrent les berges, les îles de Varennes et le patrimoine bâti des villes riveraines. À pied ou en vélo, Varennes vous souhaite la bienvenue! », affirme le maire de Varennes, M. Martin Damphousse.



Cet été, les villes sont prêtes à accueillir les visiteurs avec une programmation diversifiée et de nombreux attraits.



Horaire et tarifs – Fleuve à vélo



Du lundi au vendredi, jusqu’au 27 août, le bateau empruntera, à raison de cinq fois par jour, les eaux du fleuve Saint-Laurent en s’arrêtant d’abord au quai de la maison Antoine-Beaudry, situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, puis au parc de la Commune à Varennes, pour finalement se rendre au parc Saint-Laurent à Repentigny. Les citoyens pourront également profiter de la navette fluviale les fins de semaines, tout au long du mois de septembre.



La tarification est déterminée en fonction d’un aller simple et inclut les taxes : 13 ans et plus, 10 $, 6 à 12 ans, 5 $, moins de 5 ans, gratuit, et tarif familial (2 adultes, 2 enfants), 25 $. L’achat des billets se fait à bord du bateau lors de l’embarquement. Il est possible de payer son passage en argent comptant, par carte de crédit ou débit. Il est également possible de faire une balade sur le fleuve sans débarquement, pour 18$.



Pour effectuer une réservation de groupe ou pour obtenir de plus amples informations, les citoyens sont invités à visiter le site web des Croisières Navark.