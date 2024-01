Priorités 2024 à Varennes: deux grands projets environnementaux et récréatifs à l’étude

En entrevue avec le journal La Relève, le maire de Varennes a confié que l’année 2023 a été « extrêmement chargée » avec pas moins de 155 entrevues avec les médias de partout dans la province à titre de président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), mais il se réjouit de constater que les projets continuent d’affluer à Varennes, alors que deux d’entre eux « font rêver », a ajouté Martin Damphousse.



De nombreux projets pourront voir le jour cette année encore à Varennes grâce à une « somme record de 5 M$ » provenant des entreprises et industries du territoire, ce qui donne à la Ville les fonds pour ses ambitions, a souligné le maire.



En 2024, deux plans directeurs récemment élaborés, soit celui du parc de la Commune et celui du parc écotouristique de l’île Sainte-Thérèse, seront à l’étude par le conseil et ils devraient contribuer à implanter un axe environnemental et récréatif de portée régionale, avec le Saint-Laurent comme lien entre les deux.



En ce qui concerne le parc de la Commune, rappelons que la Ville a tenu un grand sondage auprès de sa population en 2022 dans le but de réaliser ce plan directeur afin de définir l’avenir de cette fenêtre sur le fleuve de près de 2 km de long.



L’administration municipale voulait ainsi cerner les attentes et préciser les préoccupations en lien avec la vocation et l’aménagement futur de ce grand parc, et plus de 2033 citoyens se sont prononcés. « Le potentiel de cet espace vert est énorme, mais nous allons le garder dans cet esprit de parc et sa vocation restera la même », a assuré le maire.



Un lieu couru au siècle dernier



Le conseil va également travailler activement sur le plan directeur du futur parc écotouristique de l’île Sainte-Thérèse qui a nécessité un financement de 200 000$. Le projet a pour objectif de rendre les terres publiques de l’île de 6 km carrés accessibles à tous, en plus de protéger et de mettre en valeur les nombreuses caractéristiques écologiques du territoire.



Plusieurs partenaires veulent que ce projet voie le jour, soit la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec, les villes de Varennes, Repentigny, l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ainsi que de nombreux organismes environnementaux.



« Les astres sont alignés pour un gros projet », a lancé Martin Damphousse en précisant qu’une grande conférence de presse devrait être tenue le mois prochain à ce sujet. Il n’a dévoilé qu’une chose: il n’y aura pas d’hôtel sur cet espace vert qui a connu ses heures de gloire au milieu du siècle dernier comme lieu de villégiature, alors qu’il n’était pas rare que l’île accueille près de 10 000 visiteurs de partout à travers la grande région de Montréal les fins de semaine.



« Je rêve qu’en 2025, les citoyens puissent déjà vivre une expérience sur l’île Sainte-Thérèse! », a conclu le maire avec un large sourire.