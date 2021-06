Défis têtes rasées et coupe-couette à l’école les Marguerite à Varennes

Grâce à l’initiative de Jeanne Lemieux, une élève de 4e année de l’école Les Marguerite à Varennes, 16 élèves de l’établissement scolaire ont participé au Défi têtes rasées Leucan et au Défi coupe-couette, le 30 mai dernier. Les élèves ont vécu à cette occasion une expérience riche en émotions. Un grand bravo à ces jeunes pour leur engagement, leur courage et leur détermination. Cette belle action a permis à l’école d’amasser pour Leucan un montant de 21 367,34 $, soit plus du double de l’objectif qui avait été fixé au départ! Félicitations à tous les participants et à tous les généreux donateurs!