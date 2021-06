Le festival des cônes orange de retour sur les routes de la Rive-Sud cet été !

Qui dit été, dit temps clément, et qui dit température clémente, dit aussi travaux routiers. C’est ainsi que les instances montérégiennes du ministère des Transports ont dévoilé, mardi dernier, où se déroulera, cet été, le nouveau festival des cônes orange. En fait, il y aura moins de chantiers, mais certains auront des impacts majeurs pour ceux qui circulent sur les routes de la région.

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute 20 sont déjà bien aux faits que des travaux se sont amorcés récemment à partir de Sainte-Julie, et ce, jusqu’au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Il s’agit évidemment d’un chantier majeur de réfection du secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont les travaux visent l’aménagement de mesures d’atténuation pour mieux accéder à cette traversée et diminuer les embouteillages sur l’A-20 et l’A-25. Des voies réservées pour les autobus et la construction de stationnements incitatifs sont prévues dans le plan de déploiement.

Ces travaux vont entraîner des fermetures partielles de nuit et de fin de semaine dans l’une ou l’autre des directions, une dizaine de fermetures complètes le week-end, des déviations et réductions de voies de circulation, ce qui va provoquer l’augmentation de la congestion. C’est pourquoi il est essentiel, dès maintenant, de mieux planifier ses déplacements dans ce secteur.

Et c’est loin d’être la lumière au bout du tunnel, car des impacts encore plus importants sont à prévoir en 2022 et 2023. Le MTQ annoncera la nature des travaux de cette seconde phase ultérieurement.

L’autoroute 30 sera elle aussi coiffée de nombreux cônes orange, car on y prévoit des travaux d’asphaltage et de bonification de l’utilisation de l’accotement par les autobus sont nécessaires sur ce tronçon, entre les autoroutes 10 à Brossard et 20 à Boucherville. Ceux-ci vont entraîner des entraves de circulation à contresens de nuit et de fin de semaine sur l’autoroute où certains segments de l’autoroute et des fermetures de nuit ou de week-end de bretelles d’entrée et de sortie.

Finalement, des travaux d’asphaltage sont prévus entre juillet et août sur l’A-15 en direction nord, à Brossard, plus précisément entre La Prairie, Brossard et le pont Samuel-De Champlain. Le chantier nécessitera des fermetures partielles de nuit de l’A-15, des fermetures de nuit des bretelles d’entrée et de sortie, entre la sortie du boulevard Matte (50) et du pont Samuel-De Champlain (53), ainsi que quelques fermetures de nuit du boulevard Marie-Victorin.