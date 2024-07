Centre d’épuration Rive-Sud: 3,3 M$ pour la réfection de la cheminée

Les élus de l’agglomération de Longueuil ont approuvé lors de la séance du 4 juillet l’octroi d’un contrat de près de 3,3 M$ à la compagnie Cimota inc. pour des travaux de réfection de la cheminée principale au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS). Fait inusité : il s’agissait du deuxième appel d’offres pour le même projet.



La Ville rappelle avoir procédé à un premier appel d’offres dont Cimota inc. était le seul soumissionnaire conforme. La Ville a rejeté la soumission pour ensuite mandater le consultant, AtkinsRéalis, afin de réviser les plans et devis en simplifiant certaines étapes des travaux dans le but de réduire les coûts.

Pour ce deuxième appel d’offres, Cimota inc. reste le seul soumissionnaire conforme ayant les ressources nécessaires pour l’exécution de ce contrat. «Cela peut s’expliquer par la nature complexe des travaux et le niveau d’expertise requis pour ce type de travaux (notamment l’hydrodémolition du béton)», souligne la Ville.

Dans un contexte où il y a une grande abondance de projet avec un niveau de complexité moindre, peu de fournisseurs sont enclins à fournir les ressources ou l’expertise pour ce type de contrat, constate la Ville.

Dégradation prématurée

Comme l’indique la Ville, la cheminée principale du CERS est le point de convergence des systèmes d’évacuation de la ventilation de l’usine ainsi que des conduites de rejet des incinérateurs. «Étant donné la nature des différents gaz que cette cheminée reçoit, il a été constaté que le béton s’est dégradé prématurément, exposant l’acier d’armature par endroit», peut-on lire dans le sommaire décisionnel.

La réfection de la cheminée vise à mieux protéger le béton des gaz agressifs qui causent de la délamination. Le béton dégradé qui recouvre la face intérieure de la cheminée sera retiré et remplacé sur 100 mm d’épaisseur. Un adjuvant résistant aux gaz agressifs sera ajouté au mélange de béton pour en accroître sa protection. L’armature exposée sera également traitée à l’aide d’un revêtement anticorrosion.

Les plans et devis ont été préparés par AtkinsRéalis en ingénierie et par Groupe Leclerc en architecture.