Jacques Chagnon présidera la campagne de financement de la Fondation des Cultures à partager de la Montérégie

Le Bouchervillois Jacques Chagnon a accepté de présider la campagne annuelle de financement de la Fondation internationale des Cultures à partager, secteur Montérégie. Pour cet ancien président de l’Assemblée nationale du Québec, les livres et la lecture ont été un exutoire des plus salutaires et enrichissants en ces temps de confinement et de grande dépendance aux moyens de communication électroniques. « Sur notre petite planète, souligne-t-il, nous sommes la partie choyée; nous avons des librairies, des bibliothèques, des boites d’échange de livres, etc. Mais la plus grande partie de la jeunesse francophone des pays du Sud n’a pas cette possibilité ».

La Fondation des Cultures à partager (FICAP) s’est donné la mission de recueillir ici, de trier et d’envoyer des livres à l’étranger. Depuis vingt-trois ans, la Fondation a redistribué plus de 2,3 millions de livres dans les pays de la francophonie et auprès d’organismes au Québec. « Que ce soit à Haïti, dans plusieurs pays africains, ou ailleurs, les besoins sont immenses », précise M. Chagnon.

Cueillette de livres dans une quinzaine de points de chute, réception à l’entrepôt de Boucherville, tri, classement et traitement des volumes, préparation et expédition des commandes, toutes ces tâches sont assurées par une trentaine de bénévoles.

Vous pouvez faire votre don par la poste à FICAP-Montérégie, 1390-E, rue Newton, Boucherville (Québec) J4B 5H2. Un reçu à des fins fiscales vous sera remis.