Fondation Hôpital Pierre-Boucher : une campagne de financement de 10 M$

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher lance sa campagne Avec vous pour la vie! visant à amasser 10 millions $ d’ici 2 ans. Cette initiative a pour objectif de permettre à l’hôpital de répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Si les revenus de la Fondation sont stables, cette dernière affirme qu’ils ne suffisent plus dans un contexte où l’hôpital doit composer avec une augmentation des coûts liés à plusieurs facteurs, dont le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre d’enfants à besoins particuliers et les patients toujours plus nombreux à l’urgence.

La campagne Avec vous pour la vie! souhaite ainsi collecter des fonds pour plusieurs initiatives majeures. Elle évoque notamment l’acquisition d’équipements médicaux de pointe comme un deuxième appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), ainsi que la modernisation des infrastructures comme celle en pédiatrie, gériatrie et oncologie.

«Nous sommes ravis de lancer cette campagne de financement qui aura un impact significatif sur la qualité et l’accessibilité des soins de santé que nous pouvons offrir à notre communauté. Chaque don compte, et ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des patients et de leurs familles», déclarent les coprésidents d’honneur de cette campagne, Brigitte Jalbert, présidente chez Les Emballages Carrousel Inc. et Carl Bouchard, vice-président entreprise et gestion privée 1859 à la Banque Nationale.

La Fondation invite donc les entreprises, philanthropes, organismes communautaires et citoyens à se joindre à cette initiative en faisant un don. Le tout peut être réalisé en visitant le site web de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ou en contactant son équipe au 450 468-8136 ou à info@fondationhpb.org.

L’Hôpital Pierre-Boucher soigne les citoyens des huit municipalités qu’il dessert depuis plus de quatre décennies. Il a plus récemment acquis des mandats spécialisés qui font en sorte que son offre s’est élargie à l’ensemble de la Montérégie et ce sont maintenant plus de 1,5 million de personnes qui bénéficient de certains de ses services, dont ceux en pédiatrie, gériatrie et oncologie.