MRC: Nouvelle formation gratuite pour accompagner les commerces de détail

La MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec la Caisse Desjardins des Patriotes et le Conseil québécois du commerce de détail, invite les commerces de détail de son territoire à profiter d’une offre d’accompagnement dans la création de leur stratégie en marketing numérique. Cette formation est rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec.



L’aide proposée gratuitement permettra aux propriétaires de commerces de détail de bénéficier d’un accompagnement personnalisé d’une durée de 12 heures afin d’acquérir l’autonomie nécessaire pour créer et réaliser leur propre stratégie en marketing numérique. De plus, ils auront la possibilité d’obtenir l’une des 18 bourses de 1 000 $ chacune, qui seront offertes aux entreprises qui démontreront une volonté de réaliser des projets issus de leur plan d’action en marketing numérique.



« Dans une économie en pleine évolution, et particulièrement en situation de pandémie, il est primordial que les entreprises amorcent un virage numérique à la fois pour demeurer compétitives et pour favoriser la rétention des emplois dans la région. En soutenant cette formation en marketing numérique pour les entreprises de commerce de détail de la MRC de Marguerite-D’Yvouville, votre gouvernement souhaite mieux les outiller et les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de commerce numérique. Il est, en effet, essentiel de rehausser les compétences des travailleuses et travailleurs dans ce domaine pour assurer le développement des entreprises et favoriser leur pérennité et l’essor économique de la Montérégie », a mentionné Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie



« Aujourd’hui, et plus que jamais avec l’engouement entourant l’achat local, les commerces doivent s’adapter aux nouvelles habitudes d’achat de leur clientèle. Nous croyons que les consommateurs auront toujours un intérêt à rendre visite aux commerces du coin qu’ils affectionnent : mais en complément, avec l’optimisation de la stratégie numérique de ces derniers, ils pourront aussi s’informer en ligne sur les promotions et nouveautés proposées par les commerçants locaux », a souligné Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.



Certes, les commerces de détail contribuent déjà à la vitalité du territoire de la MRC, mais en leur offrant de l’aide supplémentaire avec cette formation, la MRC entend consolider, et même augmenter, leur contribution à l’essor économique de la région. Cet appel de projets permettra aux propriétaires de commerces de détail d’accélérer leur virage numérique par l’entremise du projet en commerce électronique.



Les commerces déjà inscrits sur le site d’achat local de la MRC de Marguerite D’Youville recevront toutes les informations pour participer à cet appel de projets. Si votre commerce n’est pas encore inscrit, vous devez remplir le formulaire d’inscription sur le site : http://achatlocal.margueritedyouville.ca/.





À propos de l’aide financière offerte dans le cadre du projet

Ce projet, qui s’adresse spécifiquement aux commerces de détail de la MRC de Marguerite-D’Youville, est réalisé dans le cadre du projet en commerce électronique. En plus de la contribution du gouvernement du Québec, la réalisation de ce projet est rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville, l’octroi de bourses de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 millions de dollars du Mouvement Desjardins, ainsi qu’avec la collaboration du Conseil québécois du commerce de détail.