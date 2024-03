Démission de 800 élus: une nouvelle ligne de soutien psychologique à l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une ligne de soutien psychologique pour les élus, a annoncé le 14 mars le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse. Ce nouveau service arrive alors que près de 800 élus ont démissionné de leur poste depuis les élections municipales de 2021.



Cette nouvelle ligne de soutien psychologique est disponible dès maintenant, 7 jours sur 7, entre 9 h et 20 h. Les membres de l’UMQ peuvent donc rejoindre des psychologues qui sauront les soutenir, les accompagner et les outiller lors de moments difficiles.



Il faut préciser que les sujets abordés ne se limiteront pas à la politique municipale et ils peuvent englober tous les aspects de leur vie personnelle et professionnelle. De plus, tous les membres de leur famille rapprochée sont les bienvenus à utiliser ce nouveau service.



Pour sa part, la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires municipales, Michelle Setlakwe, a demandé la tenue d’une commission parlementaire afin que les élus puissent avoir un portrait complet de la situation actuelle, connaître les initiatives en cours du gouvernement pour contrer ces phénomènes, s’informer des meilleures pratiques en la matière et proposer des actions supplémentaires.



C’est dans ce contexte que la députée libérale et ancienne élue municipale rencontrera plusieurs maires de la Montérégie le 22 mars afin d’aborder ce climat en politique municipale qu’elle juge de plus en plus difficile.