La passion de la musique aide la Julievilloise Marianne Simard à traverser les épreuves!

En entrevue, Marianne Simard a avoué que son rêve à 4 ans était de créer son album de chansons et ce rêve s’est finalement concrétisé à… 47 ans. C’est en apprenant en 2016 qu’elle avait un cancer du sein de stade 4 que la Julievilloise a décidé de foncer et de lancer fièrement quelques années plus tard son premier disque. Selon elle, c’est en s’abandonnant à sa passion pour la musique qu’elle a pu traverser les épreuves pendant toutes ces années.



Le parcours hors de l’ordinaire de la maman d’une jeune fille a fait l’objet d’un reportage de pas moins de huit pages dans la revue Lazie Indie Magazine, qui a un lectorat d’un million de lecteurs répartis dans 108 pays. « Ça m’a fait un grand bien! C’est comme si j’avais été à une remise de prix et qu’on m’avait donné une belle grande tape dans le dos en me disant : « Continue! C’est bon! ». J’étais très surprise, car la journaliste m’a dit que ces huit pages étaient la plus grosse couverture de l’histoire du magazine. Je n’en revenais pas! », a confié Marianne Simard à La Relève.



« Ça commence bien l’année, car je n’ai pas eu de super bonnes nouvelles récemment. Il y a une métastase qui se serait réactivée, mais ils vont faire des vérifications avec un scan. Par contre, mon oncologue m’a dit qu’il y a plusieurs possibilités devant moi, alors je me raccroche à ça. J’ai été malade jusqu’à la fin décembre et je ne pouvais même plus chanter, c’est horrible! La chanson, c’est mon exutoire. Heureusement, ça va mieux et la sortie du magazine m’a donné un gros boost. »



« Là, je reprends des forces et j’ai bien hâte de de sortir ma nouvelle chanson J’avance qui parle aux femmes victimes d’agressions sexuelles et qui se veut comme un cri de ralliement, une invitation à ces femmes à se lever et à se joindre à moi pour ne pas laisser aller ces choses. »



« Cette chanson m’est venue alors que je prenais part à un atelier sur le tambour chamanique et elle a remonté à la surface. C’était salvateur, ça a fait tellement de bien. C’est une chanson qui aide à la guérison du cœur. Si tout se passe comme prévu, elle sera lancée au printemps; c’est un beau symbole. Je suis en train de penser à une vidéo qui l’accompagnerait, avec des femmes qui ont été victimes de ces abus. »



« On valorise beaucoup de choses dans la société, mais on ne met pas assez l’amour de l’avant. Moi c’est comme ça, en chantant et en lançant des messages d’espoir que je me sens utile; en participant au mieux-être des gens autour de moi », a-t-elle conclu avec un large sourire.









Page Facebook : www.mamansoleilde/



https://www.facebook.com/www.mamansoleilde/?locale=fr_CA



Pour voir l’article dans le Lazie Indie Magazine:

https://madmagz.com/magazine/2118329#/page/42