Conservation d’espèces en péril en Montérégie : plus de 530 000 $ investit sur 3 ans

La Fédération de l’UPA de la Montérégie, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, annonce le lancement de la phase 2 du projet « Mobilisation de la communauté agricole de la Montérégie pour la conservation des espèces en péril et de leurs habitats ». Avec un soutien financier de 530 227 $ provenant du Fonds de la nature du Canada d’Environnement et Changement climatique Canada, cette seconde étape du projet se déploiera jusqu’en 2026.



L’objectif principal de la phase 2 est d’améliorer le statut de 12 espèces en péril, telles que le Goglu des prés, la Sturnelle des prés, la Tortue des bois, la Couleuvre tachetée, le Bourdon terricole et le Monarque.



La Fédération de l’UPA de la Montérégie en collaboration avec ALUS Montérégie et différents experts du milieu, accompagneront les agricultrices et agriculteurs dans leurs projets de fauche retardée du foin pour les oiseaux champêtres, dans l’ensemencement de nouvelles zones fleuries pour les pollinisateurs et dans le développement de projets pilotes de création d’abris pour les amphibiens et les reptiles.



En modifiant leurs pratiques, les productrices et producteurs agricoles de la Montérégie mettront en place des actions concrètes favorisant la qualité et la quantité des habitats disponibles pour ces espèces en péril.



Active au sein de la protection des espèces menacées en milieu agricole depuis plusieurs années, la Fédération de l’UPA de la Montérégie est bien outillée pour faire rayonner les efforts des productrices et des producteurs agricoles de la région. Les réalisations d’aménagement et des fiches synthèses présentant différents moyens de protéger ou d’améliorer l’habitat des espèces en péril seront partagées sur le site Web de la Fédération de l’UPA de la Montérégie tout au long du projet.



Rappelons que la phase 1 du projet, conclut le 31 mars 2023, a permis à près de 30 productrices et producteurs agricoles de participer à des projets pilotes visant à préserver les oiseaux champêtres, les bourdons, les amphibiens et les reptiles sur le territoire.