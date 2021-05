Un investissement de 11 M$ à Sainte-Julie pour soutenir les exportateurs de produits agroalimentaires d’ici

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada, situé à Sainte-Julie, est la plus importante association d’exportateurs dans le domaine agroalimentaire au Canada et elle œuvre quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde. Récemment, les dirigeants ont annoncé le renouvellement d’un partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) qui prévoit l’octroi d’une subvention additionnelle maximale de 3 millions de dollars, pour l’exercice financier 2020-2021, et d’une aide financière maximale de 8 millions de dollars, pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023.

L’entente est particulièrement importante car, en 2020, une année marquée par la pandémie de COVID-19, les exportations du Québec vers les marchés internationaux ont grimpé de 11 %, atteignant près d’un milliard de dollars. « Dans plusieurs secteurs, les exportations ont permis aux entreprises d’amoindrir les effets négatifs de la crise en diversifiant rapidement leurs marchés et leurs secteurs de ventes », a expliqué Martin Lavoie, président-directeur général. « Pour moi, il ne fait aucun doute que l’exportation a joué un grand rôle dans l’adaptation de l’industrie bioalimentaire québécoise en période de pandémie. »

L’aide financière consentie sera attribuée, d’une part, au financement d’activités collectives auxquelles prennent part plusieurs cohortes d’entreprises et, d’autre part, à une offre de soutien financier à des projets individuels à l’exportation, par l’entremise du programme Soutien aux exportations bioalimentaires, cofinancé par les gouvernements du Canada et du Québec.

Cette nouvelle entente avec le MAPAQ démontre qu’avec ses membres, le Groupe Export agroalimentaire fait partie intégrante de la stratégie de relance des exportations du gouvernement québécois. « Les investissements démontrent la complémentarité essentielle entre l’exportation et l’autonomie alimentaire dans le contexte actuel. L’exportation joue un rôle de premier plan dans la croissance des entreprises québécoises et représente une avenue importante de création de richesse pour toutes les régions du Québec », souligne Bill Sheehan, président du conseil d’administration.

« Avec l’importante bonification de ce partenariat, le MAPAQ envoie un message clair envers les exportateurs québécois d’aliments et de boissons et contribue à soutenir de façon concrète l’atteinte des cibles fixées dans le cadre de la Politique bioalimentaire du Québec et du plan stratégique du Groupe Export visant à porter les exportations bioalimentaires à 14 milliards de dollars d’ici 2025 », a conclu Martin Lavoie.











Direction les États-Unis, la France et la Chine



Le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada a annoncé en avril dernier la sélection de seize entreprises exportatrices québécoises qui font partie de Zénith, son nouveau programme d’accompagnement personnalisé et de diversification des exportations bioalimentaires qui prendront la direction des États-Unis, de la France et de la Chine.

Parmi elles, on retrouve Alimentation Gusta (saucisses, pains et rôtis de seitan, fromages et tartinades véganes), Aliments Morehouse (moutardes de spécialité et vinaigrettes), Aliments Ouimet-Cordon bleu (tartinades, sauces, fèves, soupes et ragoûts), Appalaches Nature (sirop et produits d’érable), Ceresco (soja pour alimentation humaine et soja spécial pour tofu et natto), Emblème Canneberge (canneberges congelées et autres petits fruits), Fruit d’Or (produits biologiques et conventionnels de canneberges, de bleuets et de cerises), Fumoir Grizzly (saumon fumé, tartares et produits de saumon fumé, truite fumée), Galerie au chocolat (chocolat haut de gamme), Grandma Emily (céréales granola et barres biologiques et conventionnelles, mélanges pour collations), Intermiel (miel, hydromel, alcool d’érable, cidre de glace, eaux-de-vie), Microbrasserie Le Bockale (bières de microbrasserie sans alcool), Pit Caribou (bières de microbrasseries0, Produits d’érable Prestige (sirop et produits d’érable biologiques), SAP56 (liqueur de whisky aromatisée à l’érable), Station 22 (vins, spiritueux et prêts à boire).