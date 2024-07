Après plus de six décennies, le resto Sun Luck ferme ses portes

Après avoir eu pignon sur rue durant plus de 60 ans, le restaurant Sun Luck mettra définitivement la clé dans la porte le 4 août prochain.

Le restaurant situé au 643 boulevard Marie-Victorin, à Boucherville, a ouvert ses portes au début des années 1960.

Il y a dix ans, l’établissement a été vendu à Carlos Chang et à son associé.

M.Chang explique à <@Ri>La Relève<@$p> que depuis six ans, les affaires sont extrêmement difficiles, et que son restaurant essuie des pertes financières chaque mois.

«C’est trop tranquille, les affaires ne sont pas bonnes, surtout depuis la Covid», dit-il.

«Tout coûte plus cher. Le prix de la nourriture, le loyer et les taxes qui montent et les gens qui fréquentent maintenant moins les restaurants. J’ai perdu beaucoup d’argent», commente-t-il.

Chang a immigré au Canada il y a 33 ans. Il a décidé de retourner vivre en Chine avec sa conjointe. Son billet d’avion est acheté et il quitte le pays en septembre. Ses deux fils nés au Québec demeurent ici.

«C’est trop difficile pour moi au Canada, soutient-il. Là-bas, l’économie est bonne et j’aurai beaucoup plus de chance de me trouver quelque chose.»