Un nouveau partenariat pour une entreprise de Sainte-Julie

Drillmex, située au 2105 rue Bombardier, vient de conclure une entente avec Beemer, une distillerie de Roberval. Cette dernière a décidé en temps de pandémie de produire un gel désinfectant, homologué par Santé Canada. Ce produit, Purboréal, est disponible maintenant en plusieurs fragrances, notamment celle aux bleuets, qui est très appréciée des utilisateurs. Beemer est une microbrasserie, qui a mis au point plusieurs produits, dont en autres diverses bières, de la vodka ainsi que du gin. La pandémie a inspiré la distillerie à produire son propre gel désinfectant et à continuer à le produire dans le futur. Drillmex de son côté est une entreprise de distribution industrielle qui a su progresser dans les dernières années et leur volet électronique, lancé il y a quelques mois, est constamment en évolution. Les domaines d’activité sont excessivement variés et chacun peut y trouver quelque chose qui leur convient, que ce soit outillage, instruments de mesure, produits sanitaires, etc.