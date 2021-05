Hôpital Pierre-Boucher : 2 M$ pour mieux répondre aux besoins de la population

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ont annoncé l’inauguration d’une toute nouvelle salle multifonctionnelle en hémodynamie à l’établissement hospitalier. Précisons à ce sujet que l’hémodynamie est l’intervention qui permet non seulement de visualiser les artères du corps, mais aussi d’intervenir pour les débloquer lors d’un infarctus. Les travaux commencés l’automne dernier visaient notamment à remplacer un appareil désuet par un plus performant qui fera une différence autant pour les usagers que pour le personnel et les médecins. Ce projet a donc permis l’installation d’équipements médicaux à la fine pointe de la technologie qui assureront une plus grande connectivité, un meilleur flux de communication et une organisation du travail optimale. Ce chantier a aussi été l’occasion de rehausser les normes de ventilation, de stérilité et de prévention et contrôle des infections, en plus de moderniser les équipements informatiques périphériques. Le coût du nouvel appareil est de 1 350 000 $ et a été financé à hauteur de 600 000 $ par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, alors que les travaux d’aménagement ont coûté 703 000 $.