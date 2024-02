Lancement du réseau Wi-Fi gratuit de l’Hôpital Pierre-Boucher

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a lancé son réseau sans fil de l’Hôpital Pierre-Boucher, accessible gratuitement pour tous les usagers et visiteurs.



Ce nouveau service bonifiera l’expérience des usagers et des visiteurs en réduisant de manière significative les frais associés au télédivertissement. Le réseau sans fil sécurisé fonctionne indépendamment du réseau informatique de l’hôpital et sera accessible sans mot de passe.



« Ce deuxième déploiement s’inscrit dans notre volonté de moderniser nos installations et de constamment améliorer nos services. Les usagers pourront désormais accéder à internet grâce à leurs appareils personnels, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un cellulaire », a mentionné Alexandre Racine, directeur des approvisionnements et de la logistique du CISSS de la Montérégie-Est.



L’Hôtel-Dieu de Sorel offre l’internet sans fil depuis septembre dernier et l’Hôpital Honoré-Mercier suivra au cours de la prochaine année.