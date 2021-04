C’est le temps de s’inscrire aux camps de jour de la Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville annonce l’ouverture de ses camps de jour estivaux dans le respect des directives émises par le gouvernement du Québec. Les inscriptions commencent le mercredi 5 mai prochain, dès 19 h.

La programmation de l’animation estivale sera évidemment différente en raison du contexte exceptionnel que l’on connaît, mais les camps de jours P’tits Campeurs et Animaction seront ouverts du lundi 28 juin au vendredi 20 août et l’Animaparc du mardi 29 juin au jeudi 12 août.



Mesures mises en place en contexte de COVID-19



Les programmes répondent spécifiquement aux exigences de sécurité et d’encadrement du cadre de référence des camps de jour municipaux. Tous les programmes répondront aux mesures recommandées dans le Guide de relance des camps en contexte COVID-19 rédigé par la Direction de la santé publique et l’Association des camps du Québec (ACQ) ainsi que dans le Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des camps de jour – COVID-19 de la CNESST.



Pour connaître tous les détails sur les mesures mises en place par la Ville ainsi que l’offre de service adaptée à la situation actuelle, consultez le boucherville.ca/campsdejour.



La Ville tient à rappeler que l’équipe de l’Animation estivale s’ajustera aux consignes de la Direction de la santé publique tout au long de l’été.



Inscription



L’inscription pour les camps de jour se fera en ligne le mercredi 5 mai à compter de 19 h, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Afin d’être prêt, remplissez dès maintenant une nouvelle fiche santé pour chacun des enfants que vous désirez inscrire. Cette étape est très importante puisque vous serez dans l’impossibilité d’inscrire votre enfant tant que sa fiche santé ne sera pas remplie. La carte Accès Boucherville de votre enfant doit être valide pour procéder à l’inscription. Il est possible de la renouveler au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.



Cet été, les inscriptions sont réservées uniquement aux résidants de Boucherville.



Camps de jour offerts par les organismes reconnus de la Ville de Boucherville



En raison de la situation actuelle, la Ville recommande de communiquer directement avec les organismes afin de savoir si leur offre de camps est maintenu cet été. Chaque organisme est responsable de la gestion de ses activités.



Renseignements



Ligne Info-loisirs : 450 449-8640

boucherville.ca/campsdejour

boucherville.ca/animaparcs