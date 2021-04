L’UMQ mobilise les municipalités pour lutter contre les changements climatiques

La pandémie mondiale prend presque toute la place dans l’actualité et, pendant ce temps, l’urgence de lutter contre les changements climatiques demeure, et même s’intensifie. C’est dans ce contexte que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé de façon virtuelle la Plateforme Unis pour le climat afin de multiplier les gestes et les initiatives pour améliorer notre environnement à court, moyen et surtout long terme.

Cette initiative a vu le jour à la suite d’une vaste consultation menée au cours des derniers mois par l’UMQ auprès de ses membres et partenaires de différents milieux. Son lancement a eu lieu le 8 avril dernier en présence de plus de 200 élus et gestionnaires municipaux de partout au Québec, ainsi que des représentants d’organismes économiques, environnementaux, sociaux et communautaires.

« La Plateforme de l’UMQ est ambitieuse. C’est une première dans le milieu municipal. Avec cette Plateforme, on veut encourager les municipalités à poser des gestes concrets pour répondre au défi climatique. La pandémie ne doit pas éclipser la crise climatique. C’était un enjeu prioritaire, c’est un enjeu qui est toujours prioritaire. Tout le monde doit se mettre en action, maintenant! », a déclaré la présidente de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Cet outil aborde dix grands chantiers qui touchent les défis auxquels devront faire face les municipalités dans les prochaines années et même décennies, tels que la mobilité, les infrastructures, l’aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles, la résilience financière, la biodiversité, la santé et le bien-être, ainsi que la sécurité publique, entre autres.

Selon l’UMQ, la mise en œuvre des différentes actions permettra à la fois de réaliser d’importantes économies, d’améliorer la résilience sur chacun des territoires et d’augmenter la qualité de vie des citoyens.

Déclaration d’engagement

« La pierre angulaire de la Plateforme, c’est la déclaration d’engagement. Elle permet aux municipalités de s’engager auprès de leur population, et surtout, d’agir avec exemplarité, pour chaque décision et chaque action mise de l’avant. C’est une déclaration forte et mobilisatrice », a précisé Suzanne Roy.

Celle-ci rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, alors que ceux-ci interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. « Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population », peut-on y lire.

Ce combat exige une réaction forte et concertée, fait-on notamment valoir. « Nous faisons toutes et tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens ».

« En conséquence, nous nous engageons (N.D.L.R. : les signataires) à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d’exemplarité », est-il mentionné dans la déclaration d’engagement. « Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. »

Notons en terminant que l’UMQ a lancé le site Internet pourleclimat.ca, qui répertorie les principaux chantiers de la Plateforme municipale pour le climat, de même que les outils nécessaires pour prendre part au mouvement.







Pour visionner la vidéo, cliquer sur le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=jR1djkxA5cE&feature=emb_rel_end