Budget: mesures insuffisantes pour le transport collectif déplore l’UMQ

Par la voix de son président et maire de Varennes, Martin Damphousse, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a déploré que le budget du Québec 2024-2025 ne réponde pas, ou partiellement, aux attentes du milieu municipal, en particulier en ce qui concerne le financement durable du transport collectif.



Au terme de l’exercice financier, les membres de l’Union se sont dit préoccupés quant au manque d’investissements afin de répondre aux besoins de la population en matière de transport en commun.



« Le budget ne prévoit aucune somme additionnelle pour le financement du transport collectif afin de répondre aux besoins de l’ensemble des régions du Québec », a souligné Martin Damphousse. « Il s’agit d’un moment crucial pour assurer son développement. Le transport collectif est un élément clé pour le succès des projets de développement économique, ainsi qu’un levier indispensable pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’aménagement durable du territoire », a-t-il fait valoir.



L’UMQ a par contre convenu que certaines mesures du budget répondent à des enjeux exprimés par les élus municipaux, dont de nouvelles mesures pour appuyer le secteur forestier (347,5 M$ sur cinq ans); un appui à la desserte aérienne régionale (27 M$ sur trois ans); la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques (127,5 M$ dollars sur cinq ans), en saluant que ce dernier montant inclut une aide de 102 M$ afin d’assurer la sécurité dans le contexte des changements climatiques et pour agir face à la hausse des sinistres majeurs, notamment en mettant en place une équipe d’intervention disponible en tout temps.