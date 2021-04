Assemblée générale annuelle : maintenant plus de 1 000 membres au Bloc québécois

Les membres de l’Association du Bloc québécois de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères se sont réunis en mode virtuel pour une première fois à l’occasion de leur assemblée générale annuelle. Ceux-ci ont réaffirmé leur appui à Xavier Barsalou-Duval, député bloquiste de leur circonscription et candidat déjà investi en vue d’une éventuelle élection en 2021.

« Avec maintenant 1 060 membres en règle dans la circonscription, je ne suis pas peu fier de constater que notre association améliore ses résultats année après année, au point que nous soyons devenus une référence au Québec. Même si notre priorité demeure d’abord et avant tout la lutte à la pandémie, nous pouvons assurément affirmer que nous sommes prêts en cas de déclenchement électoral », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Élu sans opposition pour une deuxième année consécutive, le président, Emmanuel Morin, a ajouté : « C’est avec enthousiasme que le comité exécutif entreprend l’année qui vient. Nous sommes “gonflés à bloc” et plus que jamais déterminés à répondre aux aspirations des membres du Bloc québécois dans notre circonscription et à travailler à la réélection de notre député, Xavier Barsalou-Duval ! »

La plupart des membres qui siégeaient au CA l’année dernière ont été reconduits dans leur fonction, à l’exception de la trésorerie qui revient maintenant à Pierre Beaudry, un comptable bien connu dans la région. Le nouvel exécutif est composé d’Emmanuel Morin (président), Richard Charron (vice-président), Pierre Beaudry (trésorier), Gina Stooke (secrétaire), Alexandra Barsalou-Duval (représentante Jeunes) et aux postes de conseillers-conseillères : Mona S. Morin, Pauline Guertin, Lilas Kamangu, Paul-André Desbiens, Patrick Denis, Jean-Marie Desroches, Robert Stead, Alain Langlois et Pierre Dalpé.