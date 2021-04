Les pompiers de l’agglomération se lancent dans une campagne vidéo

À défaut de pouvoir rencontrer les citoyens de Boucherville et de l’ensemble du territoire, le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) se lance dans une vaste campagne d’information, en virtuel, évidemment. En collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, les pompiers de l’agglomération s’unissent à 13 autres municipalités québécoises, dont Montréal, pour la diffusion de capsules vidéo produites sur le thème de la prévention des incendies



« En raison de la pandémie, les pompiers n’ont plus l’occasion de rencontrer les citoyens pour les sensibiliser aux risques liés aux incendies. Cette campagne constitue un geste concret pour rappeler les bons comportements à adopter, et ce, à tout âge », a souligné Sylvie Parent, présidente du conseil d’agglomération de qui relève le service des incendies



Une première capsule vidéo destinée aux écoles

Les capsules vidéo seront disponibles sur la page Facebook du SSIAL. Chacune des vidéos misera sur un milieu et un public en particulier et sera accompagnée d’outils et d’activités éducatives.



La première capsule déjà en ligne est une initiative des Services de la sécurité incendie de Longueuil et de Blainville. Intitulée « Héros de l’évacuation » et s’adressant aux écoles primaires, elle met l’accent sur l’évacuation sécuritaire des écoles. Elle fournit plusieurs outils pour sensibiliser les élèves et leurs parents, le personnel enseignant ainsi que les directions aux évacuations. L’arrivée du printemps permet aux enseignants d’effectuer des exercices d’évacuation afin de rappeler aux élèves les consignes à suivre dans de telles situations. Un tel rappel des consignes permet de bien se préparer à une évacuation d’urgence.