Un incendie à Longueuil force l’évacuation d’une garderie

Un centre commercial de la rue de Lyon à Longueuil a été la proie d’un incendie autour de midi, le 22 juillet. Une garderie qui occupait l’un des rares locaux occupés du bâtiment a été évacuée, mais il n’y a eu aucun blessé ni de personne incommodée par la fumée.

Le chef de division au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL), Stéphane Di Fruscia, explique que le feu a débuté dans l’un des locaux inoccupés et s’est propagé au toit.

Une quarantaine de pompiers ont été déployés sur place et les dommages sont estimés à 300 000$. Le dossier a d’ailleurs été transféré au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), alors que les pompiers jugeaient les circonstances «un peu douteuses».

Vers 14h40, l’incendie était maîtrisé.

Cependant, la rue de Lyon entre les rues Dumont et Darveau est momentanément fermée à la circulation dans les deux sens.

Les enquêteurs du SPAL seront déployés aujourd’hui afin de trouver les causes et circonstances de l’incendie.