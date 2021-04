Nouveau contrat de travail pour les pompiers à la Ville de Varennes

Le conseil municipal et le Service de sécurité incendie de Varennes sont heureux d’annoncer la conclusion d’un nouveau contrat de travail pour les pompiers. D’une durée de six ans, l’entente prévoit une augmentation des plages de garde en caserne de 41 à 72 heures afin d’assurer une meilleure couverture sur le territoire. De plus, un total de 60 heures de garde externe est ajouté afin que quatre pompiers soient disponibles en cas d’appel. Combinée aux plages de garde en caserne, cette mesure permettra de garantir une couverture incendie sur une période de 24 heures, 7 jours par semaine.



« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les Varennois et nous sommes convaincus que cette entente sera bénéfique pour notre Service de sécurité incendie. Nous reconnaissons qu’à chaque intervention, nos pompiers donnent le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la sécurité des citoyens et nous les remercions pour leur travail », déclare le maire Martin Damphousse.



« La sécurité des citoyens est demeurée au cœur des priorités de nos membres tout au long des négociations. Je remercie les gestionnaires municipaux et les élus d’avoir conclu cette entente pour le Service de sécurité incendie des Varennois », affirme Francis Lemay, président de l’Association des pompiers de Varennes.



En terminant, l’ensemble des élus tient à souligner le travail des membres du comité de négociation formé de Serge Beauregard, directeur du Service de sécurité incendie, Carole Gemme, directrice du Service des ressources humaines et Sébastien Roy, directeur général.