Nouveau comptoir de prêt mobile d’équipements sportifs à Varennes

La Ville de Varennes a fait l’acquisition d’une remorque qui servira de comptoir de prêt d’équipements sportifs mobile. Ce nouveau service fait en sorte que plusieurs articles sont offerts gratuitement aux Varennois qui souhaitent s’initier à de nouveaux sports dans les parcs et plateaux sportifs de la ville. Parmi ces équipements, il y a bicyclettes, trottinettes, divers ballons (basketball, football, etc.), gants de baseball et balles, etc.



Les Varennois sont invités à consulter la carte des lieux et des activités possibles ainsi que la section Comptoir de prêt du site Internet de la Ville pour connaître l’horaire.