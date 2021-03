Collecte de sang de Varennes le 30 mars

Ce printemps, faites un don de vie et aidez les personnes qui ont besoin d’une transfusion de produits sanguins à recouvrer la santé.

Il est possible de planifier un don dès maintenant à la collecte de sang de Varennes qui se tiendra le mardi 30 mars de 10 h à 20 h. Elle aura lieu à la Maison des Aînés située au 2016, boulevard René-Gaultier à Varennes. L’objectif de cet évènement est de 140 donneurs. Soyez nombreux à prendre rendez-vous!

Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez contacter le 1 800 343-7264 (SANG) ou écrire à jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don une expérience sécuritaire.

De nombreuses mesures sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique des collectes revue

afin de respecter les mesures de distanciation.



Les activités d’Héma-Québec sont considérées comme prioritaires et essentielles, et ne sont pas visées par les mesures de restriction des déplacements. Si besoin, une autorisation de déplacement vous sera envoyée, par courriel la veille de votre rendez-vous.

Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’HémaQuébec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

Donnez du sang. Donnez la vie.