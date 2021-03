Un grand merci de la part d’Action bénévole de Varennes en ces temps difficiles

Depuis le début de la pandémie en mars dernier, l’organisme Action bénévole de Varennes (ABV) a bénéficié d’une générosité sans précédent afin de venir en aide aux différentes personnes vulnérables de son territoire. Un grand merci à tous les donateurs qui ont contribué à ce succès.

Action Bénévole de Varennes est un organisme à but non lucratif qui offre à une population vulnérable des services d’aide alimentaire, de popote roulante, de transport et d’accompagnement, des visites amicales, un service de déclarations du revenu ainsi qu’une lunetterie communautaire. Pour plus d’information : Action bénévole de Varennes, 50, rue de la Fabrique, Varennes (Québec) J3X 1R1 Tél : (450) 652-5256.