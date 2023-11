Entre Ailes Sainte-Julie: au cœur des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

L’équipe de l’organisme à portée régionale Entre Ailes Sainte-Julie prend part activement aux 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes afin de rappeler que chaque petit geste compte pour aider à déraciner ces violences qui sont parfois peu visibles, mais assurément nuisibles, ont rappelé ses membres.

La responsable des communications, Isabelle Rodrigue, précise que le thème proposé par le collectif des 12 jours, qui regroupe plusieurs grandes associations féministes, est Précarités genrées, violences ignorées. « Dans le contexte socioéconomique actuel, il est important de rappeler que la pauvreté et la précarité économique sont des formes de violence qui privent de nombreuses personnes du plein exercice de leurs droits », a-t-elle fait valoir.

Elle ajoute que de nombreuses actions se dérouleront un peu partout dans la région afin de sensibiliser la population à cette réalité. Ainsi, le 27 novembre, il y aura distribution de macarons à l’effigie du ruban blanc, symbole de la campagne, au stationnement incitatif situé au coin des rues René-Gauthier et Jules-Phaneuf à Varennes, puis le 4 décembre au terminus d’autobus de Sainte-Julie.

Le 27 novembre, sur l’heure du diner, il y aura rencontre avec des intervenantes de différents organismes du territoire afin d’échanger autour des pratiques d’intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale et ainsi créer un espace d’entraide.

Le 30 novembre à 13 h 30 ont présentera au Centre le documentaire Plus jamais silencieuses, suivi d’une discussion avec la réalisatrice Caroline Pierret. L’œuvre met en lumière de façon intime la parole de femmes survivantes d’agressions à caractère sexuel, mentionne Mme Rodrigue.

Finalement, le 6 décembre, l’équipe de travailleuses participera à une journée d’échange sur les violences à caractère sexuel organisée par la Table de concertation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle de l’Agglomération de Longueuil et de la MRC Marguerite-d’Youville.

Pour informations, il suffit de composer le 450 649-0658, d’écrire à entreailes@entreailes.org ou se rendre au 754, montée Sainte-Julie.











Si vous êtes victime ou témoin de violence, n’hésitez pas à contacter une ressource d’aide et d’écoute, dont SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, et Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007. Le Centre de femmes Entre Ailes à Sainte-Julie : 450 649-0658 ou se rendre à l’organisme situé au 754, montée Sainte-Julie.