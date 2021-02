48 % des ménages de Boucherville gagnent plus de 100 000 $ par année

Boucherville se distingue à plusieurs égards et à plusieurs niveaux.

Historiquement, son riche passé de plus de 350 ans et son développement harmonieux ont vite fait de Boucherville une municipalité recherchée.

Desservie par un réseau routier et autoroutier stratégique et par un service de transport en commun efficace (RTL), Boucherville compte aujourd’hui 42 730 citoyens.

La Ville fait partie de la région administrative de la Montérégie (16), de l’agglomération de Longueuil et de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Les données issues du recensement le plus récent de Statistique Canada indiquent que la population de Boucherville a augmenté de façon progressive. En 2000, Boucherville comptait 35 944 citoyens; en 2010, 40 750; et en 2020, 42 750.

86 % des Bouchervillois sont propriétaires de leur résidence.

Le taux de scolarisation est très élevé, 62 % des Bouchervillois détiennent un diplôme universitaire ou collégial.

Le revenu moyen des ménages se situe à près de 130 000 $ annuellement.

Une proportion de 48 % des ménages de Boucherville gagne plus de

100 000 $.

Le pouvoir d’achat des Bouchervillois est donc un des plus élevés au Québec.

Groupes d’âge

Moyenne d’âge : 44 ans

Moins de 15 ans : 16 %

15 à 24 ans : 11 %

25 à 44 ans : 19 %

45 à 64 ans : 32 %

65 ans et plus : 22 %



Revenus moyens des ménages

129 737 $

Moins de 50 000 $ : 20 %

Entre 50 000 et 80 000 $ : 20 %

Entre 80 000 et 100 000 $ : 12 %

Entre 100 000 et 150 000 $ : 22%

Plus de 150 000 $ : 26 %



Profil des ménages

Moyenne : 2,4 personnes

Ménages avec une personne : 24 %

Ménages avec deux personnes : 39 %

Ménages avec trois personnes : 15 %

Ménages avec quatre personnes : 16 %

Ménages avec cinq personnes et plus : 6 %



Types de familles

Couples sans enfant à la maison : 44 %

Couples avec enfants à la maison : 42 %.

Familles monoparentales : 14 %



Occupation des logements

Proportion de propriétaires : 86 %

Proportion de locataires : 14 %



Types de logements

Maisons individuelles : 60 %

Maisons jumelées ou en rangée : 12 %

Immeubles de moins de cinq étages : 26 %

Immeubles de cinq étages ou plus : 1 %

Logements mobiles : 0 %

Scolarité

Universitaire : 41%

Collégial : 21%

Secondaire : 18 %

Apprentis ou métiers : 10 %

Aucun diplôme : 10 %



Immigration

Population non immigrante : 93 %

Population immigrante : 7 %



1687 commerces et entreprises

Boucherville peut miser sur un des cinq plus importants parcs industriels du Québec avec plus de 605 entreprises, et un important centre de recherche scientifique canadien.

On recense au total, sur le territoire bouchervillois, 1 687 entreprises (industrielles, commerciales, services, etc.) soit 1,5 % de toutes les entreprises de la Communauté métropolitaine de Montréal.



En importance, on retrouve les principales sphères d’activité économique suivantes par nombre d’établissements:

Services professionnels, scientifiques et techniques : 235 (15%)

Commerces de détail : 193 (12 %)

Construction : 181 (11%)

Commerces en gros : 166 (10%)

Fabrication : 157(9%)

Soins de santé et assistance sociale : 151 (7%)

Autres services (sauf les administrations publiques) : 101(6%)

Services d’hébergement et de restauration : 87 (5%)

Autres 416 (25%)



Où les Bouchervillois dépensent-ils ?



Selon les chiffres 2019 de Statistique Canada, voici les 15 principaux postes de dépenses moyennes des ménages.

Dépenses totales : 93 724 $

Consommation courante totale : 68 980 $

1-Dépenses alimentaires : 10 311 $

2-Aliments achetés au magasin : 7 536 $

3-Aliments achetés au restaurant : 2 775 $

4-Logement : 20 200 $

5-Eau, combustibles et électricité pour le logement principal : 2 535 $

6-Dépenses courantes : 5 448 $

7-Ameublement et équipement ménager : 3 586 $

8-Vêtements et accessoires : 3 344 $

9-Transport : 12 737$

10-Transport public 1 479$

11-Soins de santé et soins personnels : 6 150 $

12-Loisirs, services de loisirs, matériel : 6159 $

13-Éducation : 1 691 $

14-Dépenses diverses : 1 838 $

15-Cadeaux en argent, pensions alimentaires et dons de bienfaisance : 2 280 $



Sources : Statistique Canada, Centris, CMM