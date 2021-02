Réouverture de la bibliothèque de Varennes au public

Dans la foulée du déconfinement de plusieurs secteurs d’activités annoncé par le gouvernement du Québec la semaine dernière, la bibliothèque de Varennes a rouvert ses portes à la clientèle depuis le 10 février dernier.

Les services suivants seront de nouveau accessibles :

– Abonnements/réabonnements

– Accès libre aux collections

– Aide au lecteur et référence

– Retours des documents via la chute externe

– Prêts de documents à partir des bornes auto-prêt

– Réservations et mises de côté des documents

– Recherche sur postes donnant accès aux collections

– Paiement de frais pour documents perdus ou autres

– Service de prêts entre bibliothèques (PEB) disponible

– Tous les services en ligne

– Activités d’animation en mode virtuel

– Laboratoire informatique et ordinateurs des secteurs jeunesse et ados

Les usagers doivent obligatoirement porter le couvre-visage et le respect des mesures sanitaires est requis en tout temps.

Heures d’ouverture (adapté au couvre-feu):

– Dimanche : 12 h à 16 h 30

– Lundi : 11 h à 18 h 45

– Mardi et mercredi : 10 h à 18 h 45

– Jeudi : 11 h à 18 h 45

– Vendredi : 13 h à 18 h

– Samedi : 10 h à 16 h 30

Le service de prêt de documents sans contact a pris fin ce dimanche 7 février. Toutefois, sur demande, la bibliothèque continuera de desservir les usagers de 70 ans et plus de même que la clientèle vulnérable par le biais de son service de livraison de documents à domicile.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre l’équipe de la bibliothèque au 450 652-3949 poste 5050 ou à biblio@ville.varennes.qc.ca