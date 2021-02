Un nouveau sentier de ski de fond au parc de la Commune à Varennes

Le conseil municipal est fier d’annoncer que les amateurs de ski de fond auront maintenant un deuxième endroit pour pratiquer leur sport à Varennes.



En effet, un nouveau tracé aller-retour, d’une longueur d’environ 3,4 km, a été effectué cette semaine dans le parc de la Commune. Le point de départ se situe à l’ouest du stationnement et le parcours se dirige vers le secteur de la Frayère Saint-Charles.



« Nous sommes très heureux d’offrir plus d’activités pour les amoureux de l’hiver qui, en raison du contexte actuel, sont encore plus nombreux cette année. Allez découvrir cette nouvelle piste qui longe notre magnifique fleuve! Merci à nos employés municipaux pour la réalisation de ce projet », affirme le maire Martin Damphousse.