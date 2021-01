Nouveau record de ventes en décembre dans la région métropolitaine

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a dévoilé ses données pour le mois de décembre. « Le nombre de transactions bat un nouveau record pour un mois de décembre dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal pour tous les secteurs. Toutefois, nous continuons d’observer une hausse des inscriptions des copropriétés largement supérieure aux ventes sur l’Île de Montréal », souligne Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ. Le mois de décembre a été marqué par une hausse significative de 8 % des ventes sur une base cumulative depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019. Il y a eu aussi de fortes progressions des ventes pour les marchés périphériques, soit Saint-Jean-sur-Richelieu (+ 51 %), la Rive-Nord (+ 49 %), Laval (+ 33 %), la Rive-Sud (+ 31 %) et Vaudreuil-Soulanges (+ 25 %). Les immeubles à revenus et les unifamiliales ont connu la plus importante croissance des ventes (+ 35 %), suivi par les copropriétés (+ 26 %). Il y a eu une hausse marquée des inscriptions en vigueur de la copropriété (+ 18 %) et des plex (+ 15 %), du jamais vu depuis 2012 et 2011 pour cette période de l’année. Avec des conditions de marché toujours très à l’avantage des vendeurs, les prix médians continuent de connaître de très fortes augmentations pour l’unifamiliale (+ 21 %), alors qu’ils se maintiennent à des niveaux élevés pour la copropriété (+ 14 %) et les petits immeubles à revenus (+10 %).