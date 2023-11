Une croissance soutenue malgré des signes de ralentissement pour l’économie métropolitaine

Le Bilan économique du Grand Montréal – Édition 2023 publié par l’Observatoire Grand Montréal révèle que l’économie métropolitaine, qui avait récupéré en juin 2021 les emplois perdus pendant la pandémie, a continué à croître à un rythme soutenu par la suite, alors que l’emploi a crû de 3,4 % et le PIB par habitant de 2,4 % en 2022.



L’emploi a été propulsé par le rattrapage des services à la consommation qu’ont permis le retour presque complet à une vie normale et la reprise du tourisme. Cependant, les services du savoir, qui avaient connu une croissance rapide en 2021, ont fait une pause en 2022. Le manufacturier a progressé modérément, freiné par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la rareté de la main-d’œuvre et, plus récemment, le ralentissement de l’économie.



L’économie a davantage souffert de symptômes de surchauffe : un marché du travail serré et une inflation galopante. Le taux de chômage a atteint un creux de 4,3 % en octobre et novembre 2022, tandis que le taux de postes vacants a atteint un sommet de 6,4 % au deuxième trimestre. Le taux d’inflation a quant à lui grimpé à 6,6 % en 2022.



Cependant, des signes de ralentissement ont commencé à se faire sentir au cours de l’année 2023, qui a été marquée par une atténuation des pressions inflationnistes, un relèvement du taux de chômage et un recul du taux de postes vacants. La hausse des taux d’intérêt a ralenti le marché immobilier et la construction résidentielle. Le Grand Montréal pourrait voir apparaître une récession modérée dans le courant de 2023 ou au début de 2024.



FAITS SAILLANTS



L’élan de l’économie s’est déplacé vers l’agglomération de Longueuil et les couronnes Sud et Nord :



L’emploi a fait une pause dans l’agglomération de Montréal, alors que le plafonnement des services du savoir et le recul du manufacturier contrebalançaient la reprise des services à la consommation.

L’emploi s’est essoufflé à Laval, demeurant inférieur au sommet qu’il avait atteint au deuxième trimestre de 2018.

L’agglomération de Longueuil a connu une expansion soutenue, alors que de nouveaux complexes immobiliers aux abords des noyaux de transport attirent fournisseurs de soins de santé et services professionnels.

Dans la couronne Nord, le marché du travail est demeuré tendu malgré les mises à pied dans l’aérospatiale.

La couronne Sud a bénéficié d’une expansion généralisée, accentuée par l’expansion accélérée du transport et de l’entreposage qui perdure depuis l’achèvement de l’autoroute 30.