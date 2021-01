Décès de M. Yvon Major, maire de Sainte-Julie de 1993 à 2005

La Ville de Sainte-Julie annonce avec tristesse le décès de M. Yvon Major, qui a oeuvré à titre de maire de Sainte-Julie de 1993 à 2005. Il est décédé dans la nuit du 17 au 18 janvier à l’âge de 82 ans.



Yvon Major est né à Montréal le 2 février 1938. Diplômé en administration et en enfance inadaptée, il a travaillé pendant trente-cinq ans au Centre de réadaptation Mont-Saint-Antoine où il a cumulé plusieurs rôles d’importance. Il déménage à Sainte-Julie en décembre 1968 et est élu conseiller municipal en 1984. Il est nommé maire en octobre 1993 et en 2000, il est nommé préfet de la MRC de Lajemmerais (maintenant Marguerite-D’Youville).



Reconnu comme un leader naturel capable de mobiliser les énergies dans l’atteinte d’objectifs bien définis, il a toujours soutenu les initiatives locales et encouragé les bénévoles. Il a oeuvré personnellement au sein de plusieurs organismes : Association du hockey mineur, Centre sportif, Club Optimiste, HLM de Sainte-Julie, Commission des finances, Régie intermunicipale de l’eau potable, CLD de Lajemmerais, Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, etc.



« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès de M. Yvon Major. Il s’est toujours dévoué pour la population julievilloise et a été un mentor pour de nombreux membres du conseil municipal. Sous sa gouverne, la Ville a énormément changé et il laisse un héritage important derrière lui », a tenu à préciser la mairesse Suzanne Roy, qui lui a succédé en 2005.



Drapeaux en berne à l’hôtel de ville et registre de condoléances

Afin de souligner son décès et de lui rendre hommage, les drapeaux ont été mis en berne à l’hôtel de ville jusqu’au 25 janvier. En raison des circonstances actuelles, la Ville saluera également la mémoire de M. Major en invitant les citoyennes et citoyens à envoyer leurs mots de condoléances par courriel à l’adresse communications@ville.sainte-julie.qc.ca. Un registre sera par la suite remis à la famille.



« Au nom de tous les membres du conseil municipal, des employés de la Ville et de la population julievilloise, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Major ainsi qu’aux nombreux proches et amis qui l’ont côtoyé au fil des ans », a conclu la mairesse Suzanne Roy.