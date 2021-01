Nouvelles mesures de confinement : la Ville de Boucherville ajuste son offre de services

En raison de l’évolution récente de la situation concernant le coronavirus (COVID-19) et des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec, la Ville de Boucherville ajustera son offre de service à compter de samedi, et ce, jusqu’au 8 février. Certains bâtiments seront fermés, l’hôtel de ville demeura ouvert sur rendez-vous et la bibliothèque sera partiellement accessible pour les étudiants.



De plus, afin de respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement du Québec, il sera interdit de se déplacer hors de son lieu de résidence (sauf en cas d’exceptions) entre 20 h et 5 h. Des constats d’infraction pourront être remis aux citoyens ne respectant pas le couvre-feu. Les policiers et policières feront preuve de discernement et de jugement, et les citoyens et citoyennes devront faire la preuve, le cas échéant, de la nécessité de circuler après 20 h.



« C’est à regret que nous devons mettre en place ces nouvelles mesures suite aux restrictions supplémentaires énoncées par la Direction de la santé publique en raison de la progression soutenue de la pandémie. Nous suivons quotidiennement l’évolution de la situation et verrons à vous aviser de tout changement dans les meilleurs délais. Entre-temps, demeurez prudents et protégez vos proches et vos collègues », a déclaré Jean Martel, maire de Boucherville.



Aux bâtiments déjà fermés, s’ajoutent le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, le Centre des glaces Gilles-Chabot, les locaux de la Bambinerie et la Maison des jeunes La Piaule.



Toutes les activités récréatives de la Ville et de ses organismes reconnus sont également annulées.



Liste des bâtiments municipaux fermés :



– Ateliers municipaux Dominique-Riendeau

– Café centre d’art (Café Les Touillés ouvert pour la livraison et les mets à emporter seulement)

– Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville – sauf sur rendez-vous)

– Centre des glaces Gilles-Chabot

– Centre Mgr-Poissant

– Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

– Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

– Cercle social Pierre-Boucher

– Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

– Maison des jeunes La Piaule



Services essentiels

L’ensemble des services essentiels est maintenu (911, service des incendies, service de police, collectes des matières résiduelles, déneigement, fuites et refoulements, voirie, etc.).



Services administratifs et permis

Tous les services administratifs sont maintenus. Nous vous rappelons que la priorité est toujours accordée aux services en ligne et par téléphone. Néanmoins, les citoyens qui désirent se présenter à l’hôtel de ville doivent prendre rendez-vous avec la direction concernée. Consultez le boucherville.ca/coronavirus pour obtenir les coordonnées.



Bibliothèque

Suivant ce qui a été annoncé, dès le mardi 12 janvier 2021, les étudiants seulement pourront accéder aux espaces de travail et aux postes informatiques afin de faire leurs travaux, de façon individuelle. Aucun travail d’équipe ne sera permis. Une carte étudiante pourrait être demandée à titre de preuve. Les consignes sanitaires devront être respectées en tout temps à l’intérieur de la bibliothèque : port du couvre-visage, lavage des mains et distanciation de 2 m.



Le service de prêts sans contact continuera d’opérer de la même façon. Aucun visiteur ne peut accéder aux rayons. La chute à livres extérieure demeure accessible pour permettre aux abonnés d’effectuer leurs retours.



Enfin, à compter du 12 janvier, la bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi entre 13 h et 18 h et le samedi et dimanche, de 13 h à 17 h.





Activités intérieures

Les activités sportives intérieures seront interdites, dès le 9 janvier 2021, à l’exception des activités dans le cadre des programmes Sports-études et de l’entraînement de certains athlètes identifiés. Les activités de patin et de bain libres sont donc annulées jusqu’au 8 février 2021.



Activités extérieures

Les rassemblements à l’extérieur seront interdits à partir de samedi. Les activités sportives et récréatives seront dorénavant limitées aux personnes faisant partie de la même bulle familiale.



Les patinoires extérieures et les pentes à glisser demeureront ainsi ouvertes, à condition de respecter rigoureusement les mesures sanitaires et la capacité maximale qui sera indiquée sur chacun des sites. La Ville rappelle qu’il est nécessaire de respecter la distanciation de 2 m, particulièrement dans les files d’attente.





Questions et renseignements

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville par courriel ou par téléphone : information@boucherville.ca et 450 449-8100.



En terminant, la Ville compte sur la collaboration de tous les citoyens au cours des prochaines semaines. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les mesures sanitaires en vigueur et qui sont identifiées sur le site quebec.ca/coronavirus.