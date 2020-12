Loisir et Sport Montérégie lance un programme d’aide destiné aux OSBL

Loisir et Sport Montérégie (LSM) lance un nouveau programme d’aide financière, le Fonds montérégien d’urgence en loisir et sport pour les OSBL, suite à l’annonce faite par le gouvernement du Québec, le 15 octobre dernier, d’un plan d’aide de 70 M$ pour soutenir les secteurs du loisir et du sport à l’échelle provinciale.

Ce soutien financier, d’un montant de 500 000 $, est destiné aux OSBL locaux, supra-locaux et régionaux de la Montérégie afin de répondre à un besoin criant lié aux impacts financiers de la pandémie COVID-19 et contribuer au maintien et/ou à la relance des activités en loisir et sport.

« En tant qu’Unité régionale de loisir et de sport (URLS), Loisir et Sport Montérégie souhaite répondre au meilleur de ses capacités aux différents besoins de ses membres et des acteurs du loisir et du sport en Montérégie. Nous espérons que notre contribution, combinée à un ensemble de mesures également disponibles par les municipalités et les différents autres programmes d’aide provincial ou fédéral, permettra de maintenir le dynamisme régional en loisir et sport afin que tous soient prêts pour la relance des activités pour le bénéfice de toute la population en Montérégie », mentionne Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie.

Les objectifs du programme d’aide financière

Favoriser le maintien d’une offre d’activités à proximité du milieu de vie des citoyens en prévision de la relance du loisir et du sport

Soutenir financièrement les organismes montérégiens ayant encouru des pertes monétaires en lien avec la pandémie

Favoriser la pérennisation et le soutien à la relance des organismes montérégiens en loisir et sport

Le montant maximal pouvant être octroyé par organisme est de 15 000 $.

La date limite de dépôt des demandes d’aide financière est le 12 février 2021.

Pour tout savoir sur ce nouveau programme, consultez le site web de Loisir et Sport Montérégie à l’adresse suivante : www.loisir.qc.ca/nouvelles/fmuls

De plus, les enveloppes supplémentaires reçues dernièrement de la part du MEES permettent à LSM de procéder actuellement à un second appel de projets grâce au fonds En Montérégie, on bouge!, où 175 552 $ seront redistribués d’ici le 31 mars 2021. La date limite pour déposer un projet est le 15 janvier 2021.

En savoir plus sur Loisir et Sport Montérégie

Loisir et Sport Montérégie a pour mission de contribuer au développement et à l’accessibilité au loisir public en Montérégie. Il agit à titre de conseiller expert et d’agent de réseautage auprès des acteurs et des partenaires en loisir public en Montérégie et d’agent de liaison avec les acteurs nationaux dans les champs prioritaires de développement auprès des associations, des municipalités et des institutions partenaires en Montérégie.

Source : Loisir et Sport Montérégie