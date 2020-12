Colonie Sainte-Jeanne d’Arc: une expérience unique pour les créatives et les aventurières

Depuis 1928, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc offre aux filles du Grand Montréal de vivre une expérience qui restera gravée dans leurs souvenirs, et ce, peu importe leurs champs d’intérêt et la situation socioéconomique de leur famille.

Au cours de leur séjour, les jeunes participantes inscrites au camp ont l’opportunité de développer leur plein potentiel à travers les arts et le sport tout en renforçant leur estime personnelle, leurs habiletés sociales et en développant de nouvelles amitiés dans un contexte ludique.

Tout ça, dans le décor enchanteur d’un site situé aux abords du fleuve Saint-Laurent. Les participantes sont accompagnées d’une équipe qui se fait un devoir de maintenir les hauts standards de qualité auxquels ont été habituées les campeuses au fil des générations. Lors de son passage à la Colonie, chaque fille est reconnue pour ce qui la rend unique, avec les forces qui lui sont propres et les défis auxquels elle doit faire face

« Nous avons également une mission éducative, explique Jessica Chaland, directrice générale de la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. Nous voulons que les filles apprennent des choses lorsqu’elles sont au camp. Pour 2021, nous souhaitons d’ailleurs lancer une nouvelle programmation qui leur permettrait de faire des choix selon leurs champs d’intérêt. Par exemple, les filles de 9 à 14 ans vont pouvoir décider si elles préfèrent être dans le groupe des Créatives, dans lequel elles vont pouvoir participer à des ateliers de cirque, de danse, de poterie ou d’art dramatique, alors que les activités proposées aux Aventurières vont plutôt être axées sur le sport et le plein air. »

Rendez-vous en 2021!

Grâce au programme d’aide financière pour l’accessibilité aux camps de vacances offerte par Centraide du Grand Montréal, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les donateurs de la Colonie, les familles à faible revenu font partie de celles qui peuvent profiter des programmes mis à la disposition des jeunes filles année après année.

La Colonie se fait une fierté par ailleurs d’avoir su s’adapter aux besoins des familles. « Concernant les moniteurs, nous avons un ratio qui se situe à un pour six, y compris pour les adolescentes. C’est un ratio exceptionnel. C’est un de nos grands atouts et c’est ce qui donne à notre organisme sa couleur. Ce petit ratio permet de développer un lien de confiance entre l’adulte et la campeuse. Il fait également en sorte que nous sommes en mesure d’intégrer des enfants qui ont des difficultés ou un besoin particulier. Notre souhait, c’est que chaque jeune fille qui arrive ici vive un succès durant son séjour. Nous travaillons avec chacune d’elles pour que ça arrive. »

La saison 2020 a permis de réaliser à quel point les camps étaient importantes dans le développement des jeunes. La saison 2021 s’annonce pour sa part plus dynamique que jamais à la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. Le camp s’assurera de mettre en place toutes les mesures sanitaires recommandées par la direction de la santé publique.

« Dès le 25 janvier, les parents vont pouvoir réserver, ajoute Jessica Charland. Nous ne procèderons pas immédiatement au paiement d’acomptes en raison de la situation actuelle. Mais les gens vont pouvoir s’assurer, en nous contactant le plus tôt possible, qu’il y aura une place pour leur fille. »

Camps de répit

En dehors de la saison estivale, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc offre également des camps de répit. Le tout, en partenariat avec les Centres jeunesse et les CLSC de la Montérégie. Pour plus d’informations sur les activités et les modalités d’inscription, visitez le csjd.qc.ca

La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc est membre de la CDC MY dont la mission est d’assurer la reconnaissance et le soutien du développement communautaire sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Pour informations : 450 685-1166 oudirection@cdcmy.org