Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a récemment fait distribuer un premier «Bottin des organismes» dans tous les domiciles de la circonscription.

«Depuis le début de la pandémie, le niveau des besoins, dans les communautés de la circonscription fédérale de Montarville, a atteint des sommets inégalés et nombre de nos concitoyennes et concitoyens ont donc fait appel à nous pour qu’on les réfère aux ressources appropriées. C’est dans cet esprit que nous avons eu l’idée de constituer un répertoire dans lequel on pourrait retrouver les coordonnées que mon équipe et moi-même avons colligées, de telle sorte de permettre à nos concitoyennes et concitoyens d’avoir à portée de main l’ensemble des ressources disponibles sur le terrain. Ce tout premier Bottin des organismes de la circonscription fédérale de Montarville regroupe les différents organismes et services qui sont à la disposition de la population, tant au quotidien que pour une situation d’urgence», de déclarer M. Bergeron.

«Les membres de mon équipe et moi-même avons fait l’impossible pour n’oublier aucune ressource. Malheureusement, il appert que certaines d’entre elles n’apparaissaient pas encore dans le Bottin des organismes ou requéraient de légères corrections et mises à jour. C’est ce qui s’est notamment passé pour la Commission scolaire Riverside, particulièrement pour deux écoles situées à Saint-Bruno-de-Montarville et une à Saint-Hubert, ce dont je suis sincèrement et profondément désolé. Les corrections ont sans tarder été apportées à la version numérique de ce répertoire et apparaîtront bien évidemment dans la prochaine édition en version imprimée», d’ajouter le député de Montarville.

«De la même façon, si des citoyennes et citoyens devaient découvrir qu’un organisme ou un service n’apparaît pas dans ce répertoire ou que des changements doivent y être apportées, on les invite à nous en informer sans délai. Les modifications requises seront dès lors apportées à la version virtuelle du Bottin des organismes et elles apparaîtront assurément dans sa prochaine édition imprimée. Malgré tout, je suis heureux de constater que plusieurs organismes nous ont déjà fait connaître leur satisfaction par rapport à la production de ce répertoire, qui facilite apparemment leur travail. Et que dire des citoyennes et citoyens de la circonscription fédérale de Montarville, qui ont maintenant accès à une foule d’informations presque d’un seul coup d’œil; plus besoin de chercher!», de conclure Stéphane Bergeron.

Il est possible d’accéder au Bottin des organismes en ligne en cliquant sur www.stephanebergeron.net. Ce répertoire sera régulièrement mis à jour.