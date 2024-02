Un nouvel outil de prévention à l’intention des aînés

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent se dit pleinement consciente que les aînés peuvent être plus vulnérables que certains groupes au sein de la société et c’est dans cette optique qu’elle a notamment conçu un bulletin d’information, Le solidaire, qui se veut un nouvel outil de prévention à leur intention.



L’objectif de la revue bimensuelle en ligne est d’accompagner les aînés dans divers enjeux propres à leur réalité et d’établir des liens de confiance, en plus de maintenir une communication ouverte avec les organismes et les associations qui les représentent, a précisé dans la page d’accueil l’agent à la section sociocommunautaire et responsable du volet aînés, Éric Boulianne.



Le solidaire offrira également des conseils de prévention pour les aider à faire face aux nouveaux défis et aux situations émergentes, comme la fraude ou l’abus, en leur expliquant des situations « d’arnaque amoureuse » ou de « fraude du faux représentant d’une institution bancaire », entre autres.



Le premier bulletin lancé au mois de janvier parle aussi du Programme Pair qui permet aux aînés de se sentir plus en sécurité grâce à un service d’appels de prévention quotidiens, avec une alerte en cas de non-confirmation, ou alors pour des rappels de prise de médicament, avec ou sans alerte.



De plus, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ont reçu le 1er février une vingtaine de policiers des sections sociocommunautaires de la Montérégie et de l’Estrie afin de discuter des meilleures pratiques en matière de relations à la communauté, en particulier avec les aînés.