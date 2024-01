Un nouvel outil de la Régie de police pour rejoindre et informer les aînés

Dans l’objectif de maintenir une conversation ouverte avec les aîné.es et d’être encore plus proactive sur son territoire, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a lancé un nouveau bulletin d’information créé spécifiquement pour eux. Piloté par un agent de la section sociocommunautaire, M. Éric Boulianne, « Le Solidaire » présente des conseils de prévention et des renseignements utiles aux personnes âgées ainsi qu’aux organismes et intervenants qui les représentent. La revue vise également à propager les bonnes nouvelles et à offrir une fenêtre de visibilité aux services disponibles.



Depuis quelques années, les aîné.es font face à de nombreux enjeux en lien avec leur sécurité physique, psychologique et financière. Ils représentent de parfaites victimes pour les fraudeurs qui sont de mieux en mieux organisés et qui disposent de plus en plus d’outils technologiques pour parvenir à leur fin. Cette première édition est l’occasion de faire la lumière sur les fraudes les plus fréquemment rencontrées. L’objectif est d’offrir des conseils judicieux, tout en augmentant la vigilance des clientèles les plus vulnérables. Les lecteurs pourront aussi y trouver les coordonnées des organismes qui sont en support.



Diffusion

« Le Solidaire » est transmis par courriel aux différentes organisations qui s’adressent aux ainé.es. Il est ensuite redirigé vers leurs membres.

Une version numérique du bulletin d’information peut également être consultée en ligne à police-rsl.qc.ca.