Journée internationale des bénévoles : Merci d’illuminer nos vies!

Dans le cadre de la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) organise le 5 décembre prochain de nombreuses initiatives sous le thème « Merci d’illuminer nos vies! » afin de remercier les bénévoles pour leur apport inestimable. Créée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1985, cette journée se veut une façon de mettre en lumière l’importance du bénévolat dans le monde. Au Québec, environ 2,2 millions de personnes s’impliquent bénévolement, et ce, dans une diversité de secteurs. Grâce à eux, les gens peuvent avoir des activités sportives et de loisir, des événements, des services offerts aux groupes vulnérables, des réponses efficaces aux situations de crise, des jumelages, du mentorat et plusieurs autres formes de bénévolat qui font du Québec une société unique. Pour souligner cette journée, le RABQ a organisé de nombreuses initiatives sous le thème « Merci d’illuminer nos vies ». Par exemple, les Chutes du Niagara ainsi que la tour du Stade olympique de Montréal seront illuminées en bleu, vert et blanc, couleurs officielles de la campagne de promotion et de valorisation portée par le RABQ. Par ailleurs, une carte postale virtuelle a été conçue afin que les organismes puissent la télécharger et personnaliser avec des mots de remerciements pour leurs bénévoles. Aussi, un concours (rallye virtuel) ainsi qu’un filtre Facebook pour décorer la photo de profil sont disponibles pour tous ceux qui reconnaissent le travail des bénévoles. L’ensemble des initiatives peut être consulté sur : rabq.ca/5decembre