Plus de 5 M$ pour ramasser les matières organiques

Les Services Ricova inc. ont décroché le contrat pour la collecte et le transport des matières organiques sur le territoire de la ville de Boucherville. D’une durée de cinq ans, il s’élève à 5 109 994 $.

Le service de collecte des matières organiques sera déployé, rappelons-le, sur l’ensemble du territoire bouchervillois tous les lundis, dès le 1er avril prochain.

Rappelons qu’une somme de 1 583 215 $ a également été dédiée pour l’achat de quelque des bacs bruns roulants.

bacs de 120 litres, de petits bacs de cuisine, et, pour des raisons de contraintes liées aux sites de certains projets intégrés (espace d’entreposage ou de dépôt à la rue) d’une petite quantité de bacs de 240 litres. 18 500 unités d’occupation seront desservies



Selon les évaluations de la Ville, entre 30 et 50 tonnes de matières organiques par semaine devraient être ramassées et acheminées vers la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS), située à Varennes. L’usine les transformera en biogaz, une énergie verte, et en digestat, un fertilisant organique.

Mentionnons que des travaux d’agrandissement de la SÉMECS sont présentement effectués au coût de 44 M$ pour permettre le traitement des matières résiduelles des cinq villes de l’agglomération de Longueuil. L’usine revalorise depuis 2018 les déchets verts des MRC de Marguerite-d’Youville et de la Vallée-du-Richelieu et Rouville.



Contrat de 1,4 M$

Par ailleurs, Services Ricova a également obtenu le contrat pour la collecte et le transport des déchets, des encombrants, des appareils froids et des résidus verts pour un montant annuel de 1 458 370 $.