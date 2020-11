Sainte-Julie invite les citoyens à consulter leur compte de taxes en ligne

La Ville de Sainte-Julie invite les propriétaires à s’inscrire au service de compte de taxes en ligne avant le 1er décembre 2020 afin que celui-ci soit effectif pour l’année 2021.

Ce service facilite l’accès aux comptes de taxes. En créant leur dossier en ligne, les citoyens pourront consulter leur compte 2021, choisir la méthode d’envoi de leurs prochains comptes, par courriel ou maintien de l’envoi postal, et avoir accès à leurs comptes des années précédentes. En plus des nombreux avantages offerts par ce service, la Ville encourage les citoyens à sélectionner l’option indiquant qu’ils ne souhaitent plus recevoir le compte en version papier afin d’avoir une incidence positive sur l’environnement.

Pour se créer un dossier d’usager, les propriétaires doivent avoir en main leur compte de taxes « papier » 2020 indiquant le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du premier versement. Ces renseignements seront requis pour ajouter leur propriété dans le système.

Pour en savoir plus sur ce service ou pour vous inscrire, visitez la section « Compte de taxes en ligne » sous l’onglet Services aux citoyens sur le site Internet de la Ville.

Source: Ville de Sainte-Julie